Conoce a los candidatos: Distrito 79 de la Asamblea Estatal de California

SAN DIEGO - En estas elecciones se disputan media docena de escaños de la Asamblea Estatal que representan a San Diego. Entre ellos: Distrito 79, que abarca desde Southcrest a Spring Valley y El Cajón.

Candidato Colin Parent, Concejal de La Mesa

Colin Parent, concejal de La Mesa, y LaShae Sharp-Collins, especialista en participación comunitaria de la Oficina de Educación del Condado de San Diego, compiten por el escaño. Ambos son demócratas. El distrito fue representado por Shirley Weber y luego su hija, Akilah Weber, durante más de una década. ( La más joven de las Weber se presenta ahora como candidata al Senado estatal).



"Creo en el servicio público. Y creo que a través de una política pública eficaz, podemos mejorar realmente la vida de las personas a las que representamos", dijo Parent. "Realmente no hay sustituto en términos de formación para servir en la legislatura a servir en el gobierno local".

LaShae Sharp-Collins, Especialista en Participación Comunitaria de la Oficina de Educación del Condado de San Diego

Sharp-Collins fue directora de distrito de Shirley Weber.



°Ya he hecho este trabajo. Y es importante que continúe con el legado de ser la abanderada moral de la asamblea", dijo Sharp-Collins. "Tengo un interés personal en este distrito. Soy madre de dos hijos. ¿Y qué va a haber para ellos cuando yo no esté?".

La vivienda asequible es uno de los temas clave que motivan cada campaña.



"Como concejal de La Mesa, he sido defensor del desarrollo de viviendas asequibles, incluidas las más de 140 unidades que se están construyendo justo detrás de mí", dijo Parent, quien señaló que algunas partes del distrito de mayoría alquiladora, como City Heights, son cada vez más inasequibles, y que el Estado tiene la responsabilidad de invertir en esas comunidades y evitar que la gente se quede sin vivienda. "Creo que no nos estamos tomando en serio el problema de las personas sin hogar en California… no estamos, no estamos viendo el tipo de respuesta a nivel de crisis que necesitamos recibir de Sacramento".

Además de la vivienda y el problema de las personas sin hogar, Sharp-Collins se centró en la educación y los derechos reproductivos como piedras angulares de su campaña.



"Es importante que tú seas el cambio que quieres ver. Y cuando voten en las urnas, ahí es donde van a cambiar las cosas para su municipio", dijo Sharp-Collins.