Construcción de ciclovía deja sin estacionamiento a residentes de Beyer boulevard

SAN DIEGO – La decisión de la ciudad de San Diego de quitar un carril de Beyer boulevard para construir una ciclovía, ha generado descontento entre residentes que viven en esa zona, debido a que ya no cuentan con lugares donde estacionar sus vehículos.

“El problema es que la mayoría de la gente que vive en los apartamentos cuentan con 2 carros o 3 y la mayoría de los apartamentos solo les dan un solo cajón para estacionarse y la gente trata de buscar estacionarse en la calle”, indicó Gabriel Hernández, quien es uno de los afectados.

Señaló que la situación se complica aún más en la zona donde vive, ya que hay una clínica se salud y la estación del trolley, por lo que casi nunca hay lugares disponibles.

“Son decisiones que toman gente que no vive aquí y como no viven aquí y tienen donde estacionarse a ellos no les interesa (...) Cualquier persona se puede estacionar la noche, pero si lo dejas ahí en la noche te pueden multar llega la grúa y se lo lleva”, agregó.

Doña Josefina Jiménez, es otra residente afectada y asegura que en dos décadas ha cambiado mucho esta calle.

“Hay mucho tráfico y están haciendo muchos edificios y no hay parqueadero, donde se va a parkear esa gente?, apuntó Josefina.

Cabe señalar que la ciclovía forma parte del proyecto “Border to Bayshore Bikeway” el cual fue aprobado en el 2021 y consiste en la construcción de 6.7 millas de ciclovías que llegarán hasta el puerto de entrada en San Ysidro

De acuerdo con SANDAG, en este proyecto colaboró con la comunidad y las ciudades de San Diego e Imperial Beach.

Indican que el propósito es ofrecer una opción de transporte más segura para la ciudadanía que hace uso de la bicicleta, sin embargo, para estos residentes, las vías ciclistas representan un problema.

Sin embargo, los residentes aseguran que nunca se enteraron del proyecto y piden a las autoridades alguna solución, ya que aseguran, el no contar con un lugar donde estacionar su auto les complica su vida cotidiana.

