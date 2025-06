Consulado mexicano habla de migrantes detenidos por el ICE en el restaurante Buona Forchetta

SAN DIEGO- Las manifestaciones han sido una constante en San Diego, desde que ocurrió una redada de ICE en el restaurante Buona Forchetta el pasado viernes 30 de mayo. Durante el operativo se detuvieron a cuatro personas, tres de ellos mexicanos.

Este miércoles 4 de junio se registró una nueva protesta en el exterior de la corte federal de San Diego, que congregó a líderes de organizaciones civiles, religiosas y de diferentes ideologías.

“Que se vayan, que se vayan de nuestras comunidades, que se vaya de California, que desaparezca”, gritaba Eva Pacheco, miembro de la Organización Latinos en Acción.



Los inconformes denunciaron las tácticas de intimidación del gobierno federal luego de que lanzaron bombas de ruido.

“Las bombas de ruido a la gente que está tratando de parar todo, era bien horrible, horrible”, expresó Valerie Sigamani, abogada de inmigración.

TELEMUNDO 20, pudo hablar con parte de los familiares de los detenidos y explicaron de manera anónima la incertidumbre que viven al no saber qué pasará con sus seres queridos, quienes permanecen recluidos en los centros de detención.

El consulado de México en San Diego, informó que dieron asistencia a tres de los migrantes mexicanos detenidos y que uno de ellos solicitó su salida voluntaria del país.

“Pudimos confirmar que había tres connacionales detenidos, uno de ellos, decidió salir a México de manera inmediata, dos de ellos han sido entrevistados por el consulado, uno de ellos ya fue entrevistado, otro estamos en el proceso de realizar la entrevista porque le están haciendo un estudio médico”, indicó Alicia Kerber-Palma, Cónsul General de México en San Diego.

Detalló que buscarán que los otros dos connacionales detenidos reciban la ayuda necesaria para que sigan sus casos en EEUU y el apoyo económico para la familia de uno de los arrestados que laboraba en la cocina del restaurante.

“Saber si hay familias, hay esposas, si hay hijas, si hay alguna madre que están dejando aquí, para entonces darle la protección y asistencia consular también a la familia”, dijo Alicia Kerber.

Algunos familiares de los migrantes detenidos compartieron que no han podido cobrar los cheques de sus seres queridos por la falta de la firma. Otros aseguran que el gobierno federal les congeló sus cuentas y que no han recibido noticias por parte de las autoridades,

Lo mismo ocurre con el consulado de México en San Diego, quienes aseguran que aún no recibe respuesta de los propietarios del restaurante.

“Establecimos comunicación, estamos a la espera de que se pongan en contacto con nosotros pero como te reitero desde el primer día quisimos hablar con el restaurante. Hasta ahorita no se han podido comunicar creo que abren el día de hoy el restaurante esperamos recibir esa llamada”, comentó Alicia Kerber.

TELEMUNDO 20 contactó con los propietarios de Buona Forchetta, quienes enviaron un comunicado en el que se dijeron agradecidos por el apoyo de la comunidad.

El Consulado de México en San Diego, envió un mensaje para todos los migrantes que trabajan en comercios con documentación falsa.

“Si eres objeto de detención por favor no portes documentación falsa, porque eso ya es un delito, entonces muy importante que quienes nos están escuchando que por favor no porten documentos falsos porque cualquier documentación oficial que se haya obtenido de manera incorrecta, se constituye un delito”, agregó la cónsul general de México en San Diego.



Mientras tanto, los ciudadanos que se manifestaron este miércoles aseguran que no se detendrán e indicaron que sin importar su lucha, ya sea religiosa, económica, e incluso racial, darán su apoyo a la comunidad migrante que solo quiere trabajar. También anunciaron la siguiente manifestación que está programada para el próximo 7 de junio en la zona de South Park.