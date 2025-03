Continúa la búsqueda de alojamiento para un depredador sexual violento despues de su propuesta original en Julian   

Los funcionarios del hospital estatal continuarán buscando una posible residencia en el condado de San Diego para albergar a un hombre clasificado como un depredador sexual violento que fue aprobado la libertad condicional hace casi tres años.

Gary Snavely, de 61 años, fue condenado en 1987 por abusar sexualmente de dos niños, fue propuesto originalmente para ser liberado a un hogar en Julian, donde continuaría recibiendo tratamiento para delincuentes sexuales mientras era monitoreado de cerca. La propuesta de liberar a Snavely a una dirección en Wynola Road se anunció públicamente el mes pasado, pero fue rescindida por el propietario de la propiedad a los pocos días.

Al igual que otros depredadores sexuales violentos, o SVPs, Snavely fue condenado por delitos sexuales violentos, diagnosticado con un trastorno mental que hace que una persona sea propensa a reincidir, y completo una sentencia de prisión por sus crímenes. Mientras recibió tratamiento en un hospital estatal, solicito la libertad condicional para pacientes ambulatorios, que le fue concedida por última vez en el 2022 por el juez del Tribunal Superior Peter Gallagher, ahora jubilado.

Como muchos casos de SVP, asegurar una residencia fija ha resultado difícil, ya que numerosas regulaciones rigen donde se pueden alojar los SVPs y sus propuestas de colocación suelen generar una reacción negativa de los residentes.

Según un informe reciente sobre el estado de la vivienda en el caso de Snavely, Liberty Healthcare, quien es contratada por el estado para operar el programa de libertad condicional para depredadores sexuales violentos, evaluó casi 5,000 propiedades para albergar potencialmente a Snavely, incluidas más de 200 en enero y febrero de este año.

Si no se puede localizar una residencia fija adecuada, Snavely podría ser liberado como transeúnte. Lo que significa que, si será monitoreado estrictamente, no tendrá una dirección permanente y podría ser alojado en otro lugar que no sea una residencia típica, como una casa rodante o un motel.

El viernes, el juez de la Corte Superior de San Diego, Jeffrey Fraser, se negó, a liberar de inmediato a Snavely en estado transitorio y opto por darle a Liberty Healthcare más tiempo para encontrar un hogar adecuado.

El fiscal de distrito adjunto Cardar Chan, quien se opuso a una liberación transitoria, dijo en la audiencia del viernes que los funcionarios de Liberty han “identificado una pista” sobre una residencia potencialmente adecuada. Se ha programado otra audiencia para mediados de mayo para escuchar las ultimas noticias sobre la búsqueda de la vivienda.

Fraser dijo que le preocupaba una posible liberación transitoria de Snavely, citando los posibles riesgos para la seguridad pública y el desempeño pasado de Snavely en el programa de libertad condicional. Snavely fue puesto en libertad condicional dos veces antes y cada vez fue enviado de regreso al hospital por violaciones de sus condiciones de liberación.

Sin embargo, el juez reconocio las preocupaciones presentadas por la defensora publica adjunta Shea Connelly con respecto al compromiso continúo de Snavely en el hospital estatal años despues de que se ordenara su liberación.

Fraser dijo que no creía que una liberación transitoria fuera lo mejor para Snavely o para la comunidad, pero dijo que continuara manteniendo a Snavely alojado el tiempo necesario despues de que se ordenó su liberación. Sin embargo, esto podría presentar preguntas de una posible violación constitucional.

“En algún momento, vamos a tener que tomar algunas decisiones difíciles”, dijo el juez el viernes.

Connelly busco que se ordenara la liberación transitoria de Snavely el viernes, afirmando que su cliente no debería ser castigado por las “fallas administrativas” de quienes tienen la tarea de encontrarle una residencia.

“El Sr. Snavely ha hecho todo lo que el Departamento de Hospitales del Estado ha dicho que haga. Ha completado todo el tratamiento que está disponible allí”, dijo Connelly.

EL abogado tambien argumento que Snavely puede ser monitoreado y tratado de manera segura en la comunidad, y declaro que ningún SVP liberado a través del programa de libertad condicional ha cometido un nuevo delito sexual.