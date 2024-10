Cosas que hacer este fin de semana: Ocean Beach Oktoberfest, Omar Apollo y más

Lo que debes saber Nuestra lista de eventos para el fin de semana se publica cada jueves en la sección de Telemundo 20 En Tu Comunidad

Como siempre, la misión de nuestra guía abarca el Norte, Sur, Este y Noreste del condado, para ofrecerte divertidas y económicas actividades que hacer San Diego.

¿Tienes algún evento que compartir? Envíalas a Brenda.Gregorio-Nieto@nbcuni.com

The Haunted Trail en Balboa Park

6:30 & 11 p.m., Dr. & Juniper Rd. | $32.99+

A partir del 27 de septiembre hasta Halloween, da un paseo por Balboa Park para experimentar el horror al aire libre.

The Haunted Amusement Park

7 & 10 p.m., Marshal's Scotty's Playland en El Cajón | $25-35

El “Haunted Scare Trail” estará disponible a partir del 27 de septiembre hasta Halloween

Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie

2 p.m., The Old Globe | $68

En un tren que viaja hacia Europa, un americano adinerado es encontrado muerto en su compartimento, con la puerta cerrada desde adentro. Entra en escena famosos mundo detectivesco de Hercule Poirot, quien debe navegar un tren lleno de sospechosos y resolver el misterio antes de que el asesino ataque otra vez.

Ocean Beach Oktoberfest

Viernes y sábado, Quartyard located at 1301 Market St| Boletos VIP $ 64.80

Habrá proveedores y actividades familiares, así como la cervecería al aire libre 21+, con q cervezas 2 por 1 de 4 p.m. a 6 p.m. Lleva tu “lederhosen” y disfruta de una selección de concursos, vendedores, obsequios y música en vivo, Las entradas para GA estarán disponibles en el lugar el día del evento.

The Rocky Horror Picture Show

8 p.m., Balboa Theatre | $48+

Patricia Quinn, quien interpreta a Magenta en la película, estará allí en vivo para dirigir las festividades. El público también tendrá la oportunidad de ser parte del espectáculo con accesorios, bailes y un concurso previo al espectáculo.

Kimberly Akimo

Todo el fin de semana, Teatro Cívico de San Diego | $57 +

A partir del 8 de octubre, Kimberly Akimo, que es el espectáculo de Broadway más ganador de un Tony the season, will be at San Diego Civic Theatre. It features Nina White, Bonnie Milligan, and Olivia Hardy.

Omar Apollor

7 p.m., The Rady Shell Jacobs Park | $66 +

El artista nominado al Grammy, Omar Apollo, estará en San Diego para interpretar éxitos como "Endlessly" y "Evergreen".

Sábado, 12 de octubre

Bubble Run

7 a.m., check-in en el Centro de Entrenamiento de Atletas de Élite de Chula Vista | Inscripciones gratuitas o selectas desde $19.95

Actívate este fin de semana con una divertida carrera de 5K, abierta a todas las edades. Atraviesa las paredes de burbujas de colores para llegar por tu medalla al final de la carrera.

Flores de papel conmemorativas para el Día de los Muertos

11 a.m. - 5 p.m., Centro de las Artes de California, Escondido | Gratis

Aprende sobre el significado cultural de las flores de papel en diferentes regiones de México durante el Día de los Muertos en este taller guiado. Te invitamos a crear flores de papel utilizando varios tipos de papel inspirados en técnicas regionales. La actividad interactiva es apta para todas las edades.

Celebración del Mes de la Herencia Hispana

11 a.m. - 1 p.m., Biblioteca de Oak Park | Gratis

Un evento organizado por Friends of the Oak Park Library, contarán con cuentacuentos, manualidades, autores locales, actividades, ballet folclórico y más.

Palomazo Norteño

8 p.m., Viejas Arena SDSU | $100+

Grupo de música norteña con leyendas como, Lalo Mora, Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández, interpretarán sus canciones más exitosas que han dado forma a la música mexicana.

Domingo 13 de octubre

Pumpkin Express

10 a.m.,Campo | $18.95+Ven

Ven a viajar en nuestros vagones antiguos decorados a través del campo del condado de San Diego mientras el otoño desciende sobre Campo, CA. Disponible hasta el 27 de octubre.

Segundo domingo del mes en el Museo de Arte Contemporáneo

11 a.m. - 5 p.m., MCSD La Jolla | Gratis, no es necesario reservar

Inspírate con exposiciones destacadas como "For Dear Life: Art, Medicine, and Disability", o explora el jardín de esculturas y las galerías de la colección. El día de entrada gratuita también coincide con el "Día del Juego", donde los visitantes pueden disfrutar de un DJ en vivo, un área de juegos y un recorrido guiado para niños.

San Diego Wave FC vs. Houston Dash

5 p.m., Snapdragon Stadium | Entradas gratis para menores de 12 años. Boletos regulares $20+

El 13 de octubre es el Día de los Niños, una promoción en la que los asistentes reciben un boleto gratis para niños menores de 12 años con la compra de cada boleto de adulto, válido en la sección de 200. Trae a toda la familia para animar a SD Wave.