Cosas que hacer este fin de semana: San Diego Beer Weekend, San Diego Smooth Jazz Festival y mucho más

SAN DIEGO- Siempre hay algo divertido que hacer en la mejor ciudad de Estados Unidos. Nuestra guía de eventos de fin de semana está aquí para ayudarte. ¡Levántate, Sal y Diviértete!

Lo que debes saber: Nuestra guía de eventos de fin de semana se publica todos los jueves en nuestra sección En su vecindario de NBC7.com

Como siempre ha sido nuestra misión, nuestra guía hará todo lo posible por abarcar todo el condado -norte, sur, este y oeste- para ofrecerte cosas divertidas, frescas y económicas que hacer en San Diego.

¿Tienes algún evento que compartir? Envíelos a Brenda.Gregorio-Nieto@nbcuni.com

VIERNES 21 DE JUNIO

San Diego Beer Weekend

Múltiples cervecerías en todo el condado de San Diego

Las cervecerías artesanales del condado de San Diego, pequeñas e independientes, te invitan a comprar y beber cerveza local. Más información, aquí.



The Beach Soccer Championships

Todo el fin de semana en OCeanside

El festival de fútbol de arena contará con jóvenes, adultos aficionados y adultos profesionales de fútbol playa femenino y masculino, así como vendedores, la Cantina BeSoCha y mucho más.



San Diego County Fair

Desde hoy hasta el 7 de julio en el recinto ferial de Del Mar.

¿Te sientes un poco nostálgico? Entonces "Let's go retro" en la Feria anual del Condado de San Diego. Tenemos una guía completa sobre todo lo que necesitas saber antes de ir a la feria, aquí.



Parks After Dark

Se celebra en varios parques de San Diego | Gratis

El popular programa transformará cinco parques de barrio en festivales comunitarios nocturnos todos los jueves, viernes y sábados por la noche. Más detalles, aquí.



TGIF Concerts in the Park

A las 6 p.m. en Stagecoach Community Park en Carlsbad| Gratis

Los Pine Mountain Logs, inauguran la temporada de conciertos TGIF 2024



Kings of Late Night at the Del Mar Fair

A las 7:30 p.m. en el Corona Grandstand Stage | $60+

Únete a tres famosos cómicos en Kings of Late Night: Jay Leno, Craig Ferguson, Arsenio Hall en una noche de comedia de vanguardia, risas, sátira y mucho más.

SÁBADO 21 DE JUNIO

Annual San Diego Scottish Highlands Game & Gathering of the Clans

A las 9 am en Brengle Terrace Park | 20 $ entrada general

Viva las maravillas y tradiciones de Escocia en "The annual San Diego Scottish Highland Gamesque" que se celebran anualmente en San Diego. Habrá comida, bebida, puestos de venta y mucho más.



The 6th Annual San Diego Smooth Jazz Festival

3:30 p.m. en el Rady Shell| $90+

Este evento anual combina los sonidos del smooth jazz, una variedad de deliciosa cocina y un ambiente increíble que crea una experiencia sin igual.



San Diego Hoʻolauleʻa 2024

9 a.m. en el Preble Field de Liberty Station | Gratis

Venga a ver impresionantes actuaciones de hālau locales, aprenda sobre la historia y la vida de las islas hawaianas y disfrute de algunos ʻono grindz.



Ocean Beach Street Fair & Chili Cook-off

10 a.m. en Ocean Beach| Gratis

Un festival de sabrosos aperitivos, arte, entretenimiento frente al mar, compras y mucho más.

DOMINGO 22 DE JUNIO

The Ballad Of Johnny And June

7:30 a.m. en el Mandell Weiss Theatre| $25-$79

Estreno mundial de un espectáculo musical sincero y lúcido sobre la emblemática historia de amor de Johnny Cash y June Carter Cash.



Fat Ham at the Old Globe

2 p.m. en The Old Globe| $35-$118

La sensación Fat Ham, ganadora del Pulitzer 2022 y nominada al Tony, es una versión fresca y divertida del Hamlet de Shakespeare.



TuYo Theatre Presents "Pásale Pásale"

3 p.m. en Bayfront Charter School| $30

Admisión general La innovadora narración de cuentos toma el centro del escenario mientras el público se convierte en participante activo de la historia, se les invita a probar las deliciosas golosinas, hacer piñatas, y cantar junto con los vendedores de Swap Meet.



Sundays at Six

6 p.m. en el Anfiteatro del Parque Harry Griffen| Gratis

Únete a La Mesa para disfrutar de los conciertos gratuitos Sundays at Six. Este fin de semana actuará The San Diego Concert Band