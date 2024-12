SAN DIEGO - Casi un año después de que una anciana fuera encontrada muerta en un congelador en Allied Gardens - habiendo sido vista por última vez nueve años antes - la policía de San Diego proporcionó el jueves una importante actualización sobre el caso.

Una de las revelaciones más sorprendentes fue que los detectives creen que Robert Haxby, el marido de Mary Margaret Haxby-Jones, que tenía 81 años cuando fue encontrada el pasado 22 de diciembre, fue quien la metió en el congelador, y que él también ha muerto. El propio Haxby murió el pasado 3 de febrero, según informó la policía en un comunicado de prensa enviado el jueves por la tarde. No revelaron la causa de su muerte.

La policía cree que Haxby-Jones llevaba desaparecida o muerta nueve años cuando se descubrió su cadáver.

Funcionarios del condado dijeron a NBC 7 esta semana que la oficina del médico forense había cerrado el caso y completado su informe. Mientras que esos documentos son, por ahora, todavía reservado, el jueves la policía dijo que el médico forense había "llegado a la conclusión de que la forma y la causa de la muerte son indeterminadas".

Como parte de su investigación, la SDPD se puso en contacto con la Administración de la Seguridad Social y con el Departamento de Asuntos de Veteranos de EEUU para determinar si se había ocultado la muerte de Haxby-Jones para que se siguieran pagando sus prestaciones.

Sin embargo, "no se puede sustanciar un caso penal de fraude en las prestaciones porque no está claro, más allá de toda duda razonable, cuándo murió exactamente Haxby-Jones", dijo la policía en el comunicado de prensa.

Police say the woman may have been missing or dead for up to nine years. NBC 7's Amber Frias breaks down what we know, and what we don't.

Aunque la policía no ha cerrado oficialmente el caso, sí ha dicho que ha quedado "inactivo a la espera de cualquier información adicional o nueva que se aporte."

Información actualizada de los vecinos de Allied Gardens

En junio, unos seis meses después de que Haxby-Jones fuera encontrado y denunciado por primera vez a la policía a finales de año, NBC 7 fue a Allied Gardens y habló con los vecinos.

Medio año después de que el cuerpo de Haxby-Jones fuera finalmente trasladado tras su largo entierro, el tema seguía estando en la mente de los vecinos de la casa, donde poco o nada había cambiado en la vivienda del bloque 4900 de Zion Avenue. Las malas hierbas de la entrada se habían vuelto marrones, el viento susurraba en el patio, aún se veía la cinta de la escena del crimen descolorida por el sol y tres vehículos abandonados, entre ellos el Prius granate de Haxby-Jones, estaban aparcados en la entrada, y seguían estándolo esta semana, aunque gran parte de la basura se había retirado y se había limpiado la vegetación muerta. Sin embargo, en junio había un montón de correo en la entrada, y una factura de SDG&E con el nombre de Mary M. Jones a la vista. Nadie llamó a la puerta.

Unas puertas más abajo, una mujer que pidió ser identificada como Patricia, cuidaba de su jardín con el sol en lo alto. Estaba apenada por la situación.

"Es triste", dijo Patricia, que conoció a Haxby-Jones unas cuantas veces y dijo que parecía una señora muy agradable. "Es muy triste. Me siento muy mal por Mary".

Los sucesos del 22 de diciembre fueron impactantes para Patricia.

"Recuerdo ese día", dijo Patricia. "La policía y las ambulancias. Se [llevaban] todo … No sé qué pasó. Sólo podemos suponer que en esa casa pasó algo personal, muy malo".

Patricia desconocía lo que le ocurrió al marido de Haxby-Jones, Robert "Bob" Haxby, tras el hallazgo del cadáver, pero sí compartió una información sorprendente sobre lo que cree que le ocurrió a Haxby, a quien veía a menudo por el barrio.

Una revisión de Google Street de la casa en Zion Avenue muestra un césped ordenado en el exterior en 2008, 2009 y 2011, pero en 2014, el último año que se cree que Haxby-Jones estuvo vivo, el césped había muerto, con lo que parece haber poco mantenimiento desde entonces. Patricia dijo a NBC 7 que pensaba que Haxby podría haber contratado a jardineros para ayudar.

"Él era incapaz, físicamente, creo - no podía hacer un montón de trabajo alrededor de su casa", dijo Patricia, añadiendo más tarde que ella había dicho que sólo "porque parecía ser un poco frágil caminando".

Patricia dijo que la situación dentro de la casa en Allied Gardens comenzó a desvelarse antes del descubrimiento del cuerpo cuando Haxby fue llevado al hospital, de lo que ella fue testigo.

"Había familiares, después de que Bob ingresara en el hospital, vinieron algunos familiares -si para limpiar la casa o lo que fuera- y fueron ellos quienes encontraron el cuerpo en el congelador, cuando estaban dando vueltas por la casa y fue entonces cuando todo estalló", dijo Patricia.

Otro vecino le dijo a Patricia que Bob había sufrido un derrame cerebral, información de la que se hicieron eco otros dos vecinos el martes.

¿Quién estaba en la casa mientras el cuerpo estaba en el congelador?

A principios de este año, otra vecina, que pidió a NBC 7 que no publicara su nombre, dijo a NBC 7 que observó regularmente a Haxby en la casa en los últimos nueve años mientras Haxby-Jones estaba en el congelador.

La vecina, que ha vivido en su casa durante décadas, dijo que a veces veía a Haxby-Jones sentada en el patio trasero. Desde que se encontró el cadáver, dijo la vecina, no había visto al hombre al que llamaba "Bob".

Passers-by on Zion Avenue on Thursday made a startling discovery in front of the Allied Gardens home where a body was found in a chest freezer in December.

La vecina describió la casa como "el paraíso de los acumuladores" y dijo que llamó al ayuntamiento en los años 90 para "intentar hacer algo con las ratas": "La parte trasera de la casa ha desaparecido. Tenían los pájaros que graznaban todo el tiempo". Su hijastro dijo que la parte trasera de la casa no había desaparecido, sino que las puertas corredizas habían permanecido abiertas a la intemperie durante años.

La mujer de Allied Gardens también dijo a NBC 7 que además de Haxby, a quien los vecinos describieron a NBC 7 como un hombre de pelo blanco de unos 70 años, otro hombre más joven estuvo ocasionalmente en la casa mientras Haxby-Jones estuvo desaparecida.

"Hay un hijo", dijo el vecino. «Estuvo allí el día de los hechos. Se quedó y se sentó delante mientras la policía hablaba con [su padre]".

El porche de la casa de Haxby-Jones esta semana, con la cinta de la escena del crimen descolorida por el sol y una pila de correo sin reclamar.

Sin embargo, la mujer dijo a NBC 7 que no creía que el hijo viviera allí, pero que se le había visto un par de veces en la casa después de que se descubriera el cadáver.

También en junio, la información de que Haxby y el hijo de la pareja estaban en la casa mientras Haxby-Jones estaba desaparecida fue confirmada por el hijastro de la vecina, que vivió con su madrastra en Allied Garden durante los últimos tres años.

La mujer dijo que había unos 20 agentes allí la noche en que se denunció la aparición del cadáver.

"… Había conducido por lookie-loo", dijo la mujer. «No había nadie detrás de mí, así que se acercó un detective trajeado y le dije: '¿Tengo que tener miedo? Y me dijo que no".

De hecho, la mujer dijo a NBC 7 que el "detective" se rió cuando ella le preguntó.

"Supongo que, para mí, eso significaba que el marido, Bob, se había ido", dijo. "Es como, 'Aquí no hay nadie a quien temer', fue la impresión que me dio", añadiendo, "pero él dijo, si queremos hablar contigo, llamaremos a tu puerta. Así que lo dejé así".

Cualquiera que tenga información sobre el caso puede llamar anónimamente a Crime Stoppers al 619-235-8477.