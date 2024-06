¡Cuidado con las estafas! SDG&E detecta fraude a sus usuarios

SAN DIEGO - La compañía San Diego Gas & Electric, alertó a sus clientes sobre una estafa de servicios públicos mediante mensajes de texto con la intension de defraudar a sus usuarios.

De acuerdo con la empresa, los delincuentes utilizan un esquema de avisos de texto, correos electrónicos y notificaciones, muy similar al que utiliza SDG&E para informar a los clientes sobre órdenes de trabajo, como cambios, lecturas y pruebas de medidores.

La estafa inicia cuando el cliente recibe un mensaje de texto que incluye un logotipo de SDG&E, informándole que hay una orden para desconectar el servicio de energía en la dirección registrada. Después, el estafador le pide al cliente que llame a un centro de atención para atender su caso, el cual utiliza un 01 800 falso.

Cuando el cliente realiza la llamada, escucha brevemente un mensaje grabado: "Bienvenido al centro de llamadas de SDG&E, usted es el primero en fila". Posteriormente una persona toma la llamada para decirle que tiene que hacer un pago inmediato para evitar que desconecte el servicio, indicó en un comunicado la compañía.

Luego le solicitan al cliente que realice el pago a través de cuentas no verificadas que SDG&E no utiliza, como tarjetas de débito Bitcoin, Zelle y Green Dot. Una vez que el cliente realizó del depósito, le indican que el pago no se realizó y que lo envíen nuevamente, lo que significa que las personas podrían estar realizando varios depósitos sin saberlo.

Según SDG&E, los mas afectados con este tipo de estafa son los propietarios de restaurantes, pequeñas empresas, asociaciones de propietarios, adultos mayores y personas que hablan inglés limitado.

La compañía pidió a los clientes identificar los números oficiales de Atención al Cliente de SDG&E, los cuales son el 1-800-411-7343, o 1-800-311-7343 para personas de habla hispana.

Un ejemplo de formato de mensaje legitimo para sus clientes es el siguiente: "Un miembro de nuestro equipo planea visitar su propiedad dentro de los próximos 3 días para inspeccionar y/o trabajar en su medidor o completar la orden de trabajo solicitada. Responder DETENER para optar por no participar."

Los correos electrónicos oficiales de la empresa también incluyen el hecho de que los técnicos de SDG&E usan uniforme y una insignia de la empresa.

La empresa de servicios públicos ofreció varios consejos a sus clientes para que eviten ser estafados:

SDG&E nunca llamará por teléfono para exigir un pago inmediato bajo la amenaza de suspender el servicio.

SDG&E nunca aceptará ningún pago por teléfono; cualquier individuo que solicite un pago por teléfono es un impostor.

Las únicas opciones de pago de facturas de servicios públicos son Mi cuenta, una sucursal o un lugar de pago autorizado.

SDG&E no acepta tarjetas como de prepago Zell, Green Dot o Bitcoin para liquidar facturas.

La empresa de servicios públicos nunca exigirá dinero en efectivo en persona.

Nunca proporcione la información de su factura de servicios públicos a nadie que no conozca ni sus credenciales de inicio de sesión en línea.

Nunca utilice el número de devolución de llamada proporcionado por una persona desconocida

Encuentre siempre la información de contacto oficial de fuentes verificadas

Tenga una conversación sobre estafas de servicios públicos con familiares y amigos mayores para asegurarse de que no sean víctimas.

Los clientes de SDG&E siempre pueden consultar su historial de pagos y facturas a través de sdge.com/MyAccount.