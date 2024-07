Decenas de vuelos en San Diego se ven retrasados o cancelados

SAN DIEGO - Más de tres días después del mayor apagón informático de la historia, el incidente de Crowdstrike/Microsoft sigue creando problemas para los usuarios de tecnología, incluso en el Aeropuerto Internacional de San Diego, donde más de 100 vuelos fueron cancelados o retrasados el lunes.

Cuando la situación comenzó el viernes, el tráfico aéreo en los cielos de Estados Unidos y en otras partes del mundo se redujo hasta el punto de cielos casi despejados. un control de llegadas y salidas en SAN el lunes puso de manifiesto la persistencia del incidente.

Varios vuelos operados en San Diego por Southwest, Delta, Alaska, United y otras aerolíneas se retrasaron o cancelaron (en su mayoría) el lunes, según la página de estado de vuelos del aeropuerto. Una revisión a las 11:15 reveló que Southwest tenía 30 vuelos afectados el lunes, mientras que 17 aviones de Delta estaban marcados, una docena en Alaska y media docena de vuelos de United. Los números de todo el día hasta ahora son aún más altos:

Retrasos en el aeropuerto internacional de San Diego: 113

Cancelaciones en el aeropuerto internacional de San Diego 13

La falla informática mundial no se debió a un ciberataque, sino a una actualización de seguridad. Sergio Flores nos amplia la información

Si bien no está claro cuántos de esos aviones están involucrados en el apagón de TI, es seguro que algunos sí lo están: el domingo, Delta tuiteó que mientras "continuamos con la recuperación operativa, nos disculpamos por las interrupciones que muchos clientes están experimentando. Cancelar un vuelo es siempre el último recurso y no se toma a la ligera. Nos tomamos muy en serio la confianza depositada en nosotros para ofrecer la confiabilidad que los clientes esperan de Delta".

El representante de Southwest, Chris Perry, dijo que Crowdstrike tuvo algo que ver con la interrupción del lunes:



Southwest sintió pocos efectos del apagón que afectó a otras aerolíneas, industrias, etcétera.

No estoy seguro de cuántos de los retrasos en todos los operadores de SAN que está viendo están relacionados con Southwest ... pero la cifra a la que hace referencia indica baches benignos, normales -aunque ligeramente incómodos, por lo que pedimos disculpas- en una jornada operativa que cuenta con más de 4,440 vuelos en todo nuestro sistema, incluidas casi 110 salidas en SAN.

Las empresas, desde aerolíneas hasta hospitales, han estado lidiando con una actualización de software defectuosa que causó estragos tecnológicos en todo el mundo el viernes, y sus repercusiones continuaron durante el fin de semana. La amplitud de las interrupciones puso de manifiesto la fragilidad de un mundo digitalizado que depende de unos pocos proveedores de servicios informáticos clave.

La interrupción se produjo cuando la compañía global de ciberseguridad CrowdStrike envió una actualización el jueves por la noche, una que el profesor de ciberseguridad de USD, Nikolas Behar, dijo que no estaba lista para implementarse.

"Para ser honesto, estoy un poco decepcionado porque CrowdStrike es una de las principales empresas de ciberseguridad y esperaríamos que lo hicieran mejor", dijo Behar a TELEMUNDO 20 Responde el viernes.

La actualización provocó lo que se conoce como la "pantalla azul de la muerte" en las computadoras protegidas por CrowdStrike.

CrowdStrike es una de las empresas de ciberseguridad más grandes de EEUU y tiene una lista de clientes que incluye a más de la mitad de las empresas de Fortune 500, así como a pequeñas y medianas empresas.

Después de la interrupción, la compañía proporcionó una solución inicial a través de una actualización de software. Pero se espera que muchas computadoras necesiten trabajo práctico que podría tardar días, si no más, en completarse.

The Associated Press contributed to this report — Ed.