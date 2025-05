Eligen al jurado para el juicio por tráfico sexual contra Sean “Diddy” Combs

NUEVA YORK -- Los fiscales federales comenzarán el lunes a intentar demostrar que Sean “Diddy” Combs convirtió su conglomerada industria de hip-hop en una organización delictiva que obligó a mujeres a satisfacer sus deseos sexuales durante dos décadas.

La selección del jurado concluyó el lunes en la mañana, seguida de las declaraciones preliminares de los abogados. Los testimonios podrían comenzar el lunes por la tarde.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Combs, vestido con un suéter blanco, entró en la sala poco antes de las 9 a. m., abrazó a sus abogados y saludó con el pulgar a los simpatizantes sentados detrás de él. Antes, la fila para entrar al juzgado se extendía hasta la manzana. La madre de Combs y algunos de sus hijos fueron escoltados entre la multitud y conducidos directamente al edificio.

La etapa final de la selección del jurado comenzó con los abogados de ambas partes rechazando a varios candidatos para formar un panel de 12. Cada parte eliminó al máximo permitido: la defensa desestimó a 10 y la fiscalía a seis. No tuvieron que explicar sus razones a menos que la parte contraria alegara que estaban eliminando jurados por razones inapropiadas, como la raza.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Un abogado defensor hizo precisamente eso, alegando que la fiscalía excluyó a siete personas negras del jurado, lo que, según él, constituía un patrón. Sin embargo, el juez rechazó la alegación de discriminación, argumentando que la fiscal federal adjunta Maurene Comey había dado "razones neutrales en cuanto a raza" para explicar cada exclusión y que la defensa no había demostrado discriminación intencional.

Comey también reveló que al menos un mensaje de texto que se revelará durante el juicio describirá el comportamiento de Combs como "bipolar o maníaco".

Combs, de 55 años, se declaró no culpable de una acusación formal de cinco cargos que podría llevarlo a prisión por al menos 15 años si es declarado culpable de todos los cargos. Ha permanecido recluido en una cárcel federal de Brooklyn desde su arresto en septiembre.

La sala del tribunal estaba repleta de familiares de Combs, periodistas y otras personas interesadas en el juicio.

Los abogados del tres veces ganador del Grammy afirman que la fiscalía intenta, erróneamente, delinquir un estilo de vida fiestero que, si bien pudo haber sido indulgente, no era ilegal.

Los fiscales afirman que Combs obligaba a las mujeres a tener encuentros sexuales grupales bajo el efecto de drogas y luego las mantenía a raya mediante la violencia. Se le acusa de estrangular, golpear, patear y arrastrar a las mujeres, a menudo agarrándolas del pelo.

Se espera que la exnovia de Combs, la cantante de R&B Cassie, sea una de las primeras testigos del juicio.

En 2023, presentó una demanda alegando que Combs la había sometido a años de abuso, incluyendo palizas y violación. La demanda se resolvió a las pocas horas de su presentación, pero desencadenó una investigación policial y fue seguida por docenas de demandas de personas con denuncias similares.

La Fiscalía planea mostrar al jurado un video de una cámara de seguridad donde se ve a Combs golpeando a Cassie en el pasillo de un hotel de Los Ángeles en 2016.

El jurado también podría ver grabaciones de eventos conocidos como "Freak Offs", donde, según la Fiscalía, mujeres tuvieron relaciones sexuales con trabajadores sexuales masculinos mientras Combs los filmaba. La acusación señala que los eventos a veces duraban días y que los participantes requerían sueros intravenosos para recuperarse.

El abogado de Combs, Marc Agnifilo, ha declarado que el fundador de Bad Boy Records "no era una persona perfecta" y que estaba en terapia, incluyendo terapia por consumo de drogas, antes de su arresto.

Pero él y otros abogados de Combs han argumentado que cualquier acto sexual grupal fue consensuado y que cualquier acto de violencia fue una aberración.

Después de que el video de Combs agrediendo a Cassie en el hotel se transmitiera en CNN el año pasado, Combs se disculpó y dijo que asumía la "plena responsabilidad" de sus actos. "Me sentí asqueado entonces cuando lo hice. Me siento asqueado ahora".

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen ser víctimas de abuso sexual a menos que lo declaren públicamente, como lo ha hecho Cassie, cuyo nombre legal es Casandra Ventura.

Se espera que el juicio dure al menos ocho semanas.