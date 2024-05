Despiden a superintendente de Poway acusada de acosar a estudiantes

SAN DIEGO - El Distrito Escolar Unificado de Poway votó unánimemente para despedir a la superintendente Marian Kim Phelps luego de una investigación sobre denuncias de acoso.

El año pasado se inició una investigación independiente sobre las acusaciones de acoso después de que padres y estudiantes acusaran a Phelps de acosar a los miembros del equipo de softbol de Del Norte High por no aplaudir lo suficientemente fuerte a su hija durante una ceremonia de premiación.

"Con base en su conducta, como se reveló a la Junta a través de la investigación, la Junta ha perdido toda confianza en la capacidad de la Dra. Phelps para continuar sirviendo como Superintendente, así como en su capacidad para continuar trabajando en colaboración con la Junta como parte del equipo de gobierno del Distrito Escolar Unificado de Poway", dijo la presidenta de la Junta del PUSD, Michelle O'Connor-Ratcliff, en un correo electrónico.

O'Connor-Ratcliff también declaró que la "investigación sacó a la luz evidencia previamente desconocida de testigos con conocimiento directo de primera mano, que contradecía las declaraciones y afirmaciones del Dr. Phelps a la Junta, al personal del Distrito y al público".

Los estudiantes dijeron a Telemundo 20 que Phelps contactó a los estudiantes a altas horas de la noche después de la ceremonia de premiación y amenazó con los privilegios de graduación del estudiante de último año si no se disculpaban por no aplaudir a su hija. Las acusaciones surgieron por primera vez en una reunión de la Junta de Poway, pero los padres dijeron que alertaron al distrito meses antes.

Una jugadora de softbol de Del Norte High también presentó una demanda contra Phelps y el distrito por el presunto acoso, alegando angustia emocional, violación de la libertad de expresión, acoso y más.

Alega que Phelps orquestó una investigación interna de la demandante, a quien Phelps acusó de intimidar a su hija: las dos jugadoras eran lanzadoras y competían por tiempo de juego. La demandante cree que la investigación estaba destinada a evitar que lanzara o jugara softbol por completo, según la demanda. En última instancia, a Jane Doe se le prohibió participar en todas las actividades extracurriculares en el año escolar 2023-2024, incluidos los deportes, los eventos sociales patrocinados por la escuela y la graduación.

Phelps ha negado todas las acusaciones.

En una declaración anterior, Phelps dijo: "Nunca he amenazado a ningún estudiante. Nunca lo haría. Nunca he hablado con ningún estudiante sobre amenazarlos con que no se gradúen. Todas esas acusaciones son completamente falsas e inventadas".

No se dio a conocer ninguna otra información.

Debido a la investigación que involucra a estudiantes y problemas de personal, O'Connor-Ratcliff dijo que no se darán a conocer más detalles.

Greg Mizel continuará sirviendo como superintendente interino del PUSD durante el período de transición, continuó el comunicado.