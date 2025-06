Demandan a San Diego por la detención de un hombre en Encanto con balas de goma y un K9

Este jueves se anunció una demanda que busca registros de la ciudad de San Diego en relación con el arresto el otoño pasado de un hombre a quien los oficiales de SDPD dispararon con balas de goma y desplegaron un perro policía, todo mientras los abogados afirman que no estaba armado y no se resistió.

En octubre pasado, los agentes que acudieron a una llamada al 911 en una residencia de Encanto se encontraron con Marcus Evans, quien iba descalzo y sólo llevaba pantalones cortos.

Los abogados de Evans dicen que tenía los brazos en alto y acató las órdenes de los agentes.

"No tengo nada. No tengo ningún arma", se le oye decir en el vídeo.

Cuando Evans se sentó en el muro de contención en lugar de acatar las órdenes de la policía, los agentes le advirtieron de que le dispararían. El SDPD alegó que se "ordenó repetidamente" a Evans que se rindiera, pero no lo hizo, lo que llevó a los agentes a disparar tres proyectiles de goma y a desplegar un perro policía, que mordió a Evans en el brazo.

Los abogados de Evans, que presentaron una demanda de derechos civiles a principios de este año contra la ciudad y los agentes implicados, alegaron en su demanda que Evans «no mostraba ningún signo de resistencia activa a las instrucciones y órdenes del SDPD» cuando le dispararon. Los abogados afirman que el incidente le causó lesiones como la fractura de la tibia derecha, contusiones en las costillas, daños en los tendones y lesiones importantes en el brazo izquierdo.

Junto a la demanda de derechos civiles de Evans, la Coalición por la Primera Enmienda anunció esta semana la presentación de otra demanda para obligar a la ciudad de San Diego a divulgar todos los registros públicos relativos a la detención, como los informes de incidentes y las grabaciones de las cámaras corporales.

La organización afirma que solicitó registros públicos sobre la detención de Evans en marzo, pero sólo recibió un registro de llamadas editado.

Los representantes de la Coalición por la Primera Enmienda afirman que la ciudad está violando las leyes estatales que exigen la rápida divulgación de todos los registros relacionados con tiroteos policiales u otros incidentes de uso de la fuerza por parte de la policía.

"Nada es más importante para la confianza pública en el gobierno que la transparencia, especialmente la transparencia sobre el uso de la fuerza por parte de la policía que implica armas de fuego o causa lesiones graves como las que sufrió el Sr. Evans", dijo David Loy, director jurídico de la Coalición por la Primera Enmienda. "La gente tiene derecho a la historia completa, no sólo a la historia oficial, para que pueda decidir por sí misma si los agentes actuaron adecuadamente".

Evans fue detenido como sospechoso de agresión con arma mortal y resistencia a la autoridad, pero finalmente no fue acusado de ningún delito. Aunque los agentes respondieron a una denuncia de un hombre que amenazaba a una mujer con una pistola, no se encontró ningún arma de fuego en el lugar de la detención.

Las imágenes de vídeo de la detención, captadas por un fotógrafo freelance local, dieron lugar a una queja formal contra el departamento de policía, que anunció el año pasado que iniciaba una investigación interna.

El SDPD declinó hacer comentarios sobre el litigio pendiente. En cuanto a la investigación interna, SDPD portavoz Ashley Nicholes escribió una declaración por correo electrónico en los días posteriores al incidente, que decía:

"El vídeo de esta situación, como ocurre con muchos usos de la fuerza, fue probablemente difícil de ver para algunos miembros de la comunidad. Entendemos eso y estamos comprometidos a hacer una investigación exhaustiva, que, una vez completada, será revisada por la Comisión de Prácticas Policiales."

SDPD no respondió a una solicitud de comentarios de City News Service sobre el estado de esa investigación.