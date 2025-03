Sky Lowe luchaba por su vida. Aunque no de la forma en que probablemente se imaginan. El veterano de la Marina, de 25 años, recibió una carta del Departamento de Asuntos de Veteranos en octubre pasado que lo declaraba muerto.

"Recuerdo estar súper confundido", nos contó Lowe. "Al principio me reí mucho. Y le decía a la gente que técnicamente me declaraban muerto. Dijeron: '¡Un muerto viviente! ¡Vieron un fantasma!'".

La carta también decía que uno de sus pagos le había sido devuelto, lo que indicaba su fallecimiento. Cree que el error podría estar relacionado con que se había mudado a un nuevo apartamento. Sin embargo, nos contó que notificó al VA sobre el cambio de domicilio antes de recibir la carta.

Lowe dijo que llamó de inmediato al Departamento de Asuntos de Veteranos para aclarar todo, y un empleado reconoció que Lowe estaba claramente vivo; un error que dijeron que solucionarían pronto. En cambio, Lowe dijo que se encontró atrapado en un círculo vicioso, llamando y enviando correos electrónicos durante meses. Durante ese tiempo, no logró acercarse a una resolución ni siquiera a un plazo de tiempo que solucionase su situación.

NBC 7

"Lo mínimo que pueden hacer es simplemente decir: 'Oigan, dennos dos semanas'. Y me sentaré y lo dejaré estar. Pero han pasado meses y meses", dijo Lowe. "Sinceramente, he llegado a un punto en el que simplemente empecé a tener ataques de pánico".

Lowe depende del dinero de la prestación por discapacidad que recibía mensualmente. El año pasado, calificó para una prestación de discapacidad del 40% por su servicio en la Marina. Esto le ha permitido alquilar un apartamento en Grantville como estudiante universitario de tiempo completo para obtener una licenciatura en negocios. También tiene un trabajo de medio tiempo y prácticas.

NBC 7

“Estoy haciendo todo lo posible por pagar mis cuentas y haciendo todo lo que puedo”, nos dijo Lowe.

Ahora, esos meses de impagos que sufrió se han convertido en facturas sin pagar. La semana pasada, recibió otra entrega: una citación de desalojo por impago de alquiler.

“Solo quiero saber qué está pasando, sinceramente”, dijo Lowe.

Para aumentar la confusión de Lowe, al mismo tiempo que el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) creyó erróneamente que estaba muerto, al menos una parte del VA creía que estaba vivo. Lowe asiste a Mesa College gracias a la Ley del Veterano (GI Bill). Su último pago de matrícula llegó cuatro meses después de que lo declararan muerto.

Exigiendo respuestas del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA)

Telemundo 20 Investiga contactó al VA en nombre de Lowe. Preguntamos cómo ocurrió este error y por qué aún no se había resuelto.

Dos días después de recibir nuestros correos electrónicos, Lowe recibió una llamada informándole que el problema se había solucionado y que se había iniciado un depósito directo para los pagos de las prestaciones por discapacidad que se le adeudaban.

La respuesta del VA reconoció el error, pero no respondió a nuestras preguntas. Un portavoz escribió:

“En octubre de 2024, las prestaciones de un veterano se suspendieron accidentalmente debido a la creencia errónea de que había fallecido. La semana pasada, el VA corrigió este error reanudando las prestaciones de este veterano de forma retroactiva. El VA actúa rápidamente para restablecer las prestaciones en todos los casos en que la inscripción y el estado de las prestaciones de un veterano se clasifican erróneamente”.

Lowe afirma que recibir los pagos atrasados ​​le ayuda, pero no resuelve todos sus problemas financieros y no está seguro de qué sucederá con el desalojo.

“Mi abono del auto lleva meses de retraso. Mi factura de la luz está vencida. Y simplemente no tengo los recursos para pagar todo esto”, dijo Lowe. Y si hubiera sabido que no iba a poder pagar todo esto a tiempo, me habría esforzado por hacerlo antes, por conseguir el dinero y todo eso. Pero me aseguraron que todo saldría bien y que pronto me recuperaría.

Atraso en las solicitudes de prestaciones en el VA

Los retrasos que enfrentó Lowe forman parte de un problema grave que afecta a los veteranos de todo el país. Actualmente, hay más de 930.000 solicitudes activas de indemnización por discapacidad y pensión.

La fuerte desaceleración comenzó en 2020 durante la pandemia y fue empeorando progresivamente hasta alcanzar su punto máximo a principios del año pasado.

T20

El tiempo promedio para procesar una solicitud es de 125 días a nivel nacional y en California. Cualquier solicitud anterior se considera parte de la acumulación. El 26.5% de todas las solicitudes pertenecen a esta categoría. Esto equivale a 244,637 solicitudes a nivel nacional.

En el caso de Lowe, la resolución de su solicitud tardó 169 días. Y eso solo sucedió después de que contactáramos al VA en su nombre.