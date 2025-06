Autoridades reconocen problema de inseguridad en La Rumorosa, pero descartan toque de queda

Son 12 operativos los que se han realizado en el poblado de La Rumorosa luego de que elementos de seguridad fueran atacados por integrantes del crimen organizado, ante eso, el gobierno estatal descartó un “toque de queda”.

“Entonces sí, volver a decir que no hay toque de queda”, dijo la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en su conferencia mañanera.

En el poblado atacaron a balazos la base del Ejército y también a elementos de la Fiscalía General del Estado. El gobierno de Baja California reconoció el problema que se acrecentó en esa zona de la entidad.

“El toque de queda tiene una connotación más relevante, que a veces la gente refiere estas palabras sin darse cuenta del significado real que eso contempla, no existe un toque de queda, no existe eso aquí, sí tenemos un problema de seguridad que estamos atendiendo, sin embargo no es al grado que se quiere dar a entender”, indicó Laureano Carrillo, Secretario de Seguridad de Baja California.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, se han realizado 12 operativos que han dado como resultado 23 detenidos, se han asegurado armas, cartuchos y cargadores, se ha decomisado marihuana y metanfetamina, así como la recuperación de 15 autos involucrados en hechos delictivos o con reporte de robo.

“Hemos tenido hasta 200 elementos de manera permanente en La Rumorosa, ahorita tenemos alrededor de los 110, 112, es un número variable, pero no baja de los 100 agentes”, añadió Carrillo:

La Secretaría de Turismo señala que han entablado diálogo con comerciantes para buscar que en materia económica esta situación no afecte la zona que nombraron patrimonio de Baja California.



“Se tuvo en día pasados una reunión con los comerciantes de La Rumorosa. Trajimos a tour-operadores de Mexicali para poder promocionar, los mismos restaurantes, balnearios, ofrecieron 50 por ciento de descuento, hicimos algunas alianzas”, explicó Miguel Aguíñiga, Secretario de Turismo de Baja California.



Además de estos elementos en campo, también se destinaron dos helicópteros, en acciones que dicen, continuarán de manera permanente.