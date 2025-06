Crece desconfianza entre la comunidad migrante en autoridades locales tras operativos del ICE

SAN DIEGO - Mientras crece el número de operativos migratorios en todo el país, a su vez, disminuye la confianza de la comunidad en autoridades tanto federales como locales.



“Siempre hemos tenido esa preocupación de que el público no nos tiene confianza en hablarnos y pues ahora últimamente hasta menos porque con todo lo que está pasando con las redadas y las acciones federales sentimos como que hay más “descuidado” de la gente de que no quieren hablarnos cuando son víctimas cuando hay un problema”, declaró para Telemundo 20, José Ysea Portavoz del Departamento de Policía de la Ciudad de San Diego.



El Departamento indica que solo han asistido en este tipo de operativos cuando han sido llamados a mantener el orden público, pero no para detener y arrestar a inmigrantes, pues la situación legal en el país no es relevante para estos agentes.



Pero activistas no piensan lo mismo sobre esta situación.



“Recordemos el caso de Anza donde llegaron agentes de ICE e intentaron llevarse a una familia a la fuerza sin tener una orden de un juez y después que se fueron estos agentes porque llegamos los activistas llegaron patrullas de policía entonces eso es lo que causa el miedo a las personas”, contó Fabiola Conti Activista de “Fuerza Hispana de El Cajon California.



Fabiola y otros compañeros activistas aseguraron que en los patrullajes comunitarios que realizan han visto llegar a elementos de policía a lugares donde agentes de ICE ya se han retirado. Pero que hasta ahora, en ninguna foto o video se observa a agentes locales colaborando simultáneamente.



“Nosotros no participamos en ningún evento federal, si vamos nosotros a un evento es para ayudar con el control de tráfico no para ayudarles a ellos a hacer arrestos o detenciones de otras personas”, agregó el Portavoz del Departamento de Policía de San Diego.



Muchos de los agentes federales actualmente cubren sus rostros, no siempre se identifican ni visten uniforme, y sus vehículos pueden confundirse con otros particulares pues no cuentan con logo a diferencia de las patrullas y uniformes de Policía local.



“Esto es malo para la comunidad y esta administración está causando tanto miedo que si ellos están tratando de pedir alguna información a la comunidad seas indocumentado, seas residente, seas ciudadano, vamos a tener miedo de dar nuestra información”, afirmó la activista Fabiola Conti.

En medio de una incertidumbre colectiva, incluyendo a residentes legales y ciudadanos estadounidenses, oficiales de la ciudad de San Diego reiteran que su compromiso es proteger la seguridad e identidad migratoria de todos.



“No les vamos a pasar nada de información a las agencias federales porque es contra la ley estatal no podemos hacerlo y aunque no fuera, el alcalde y el jefe de policía ya han dicho que no van a compartir información con estas agencias”, recalcó Ysea.



Este mismo compromiso lo reafirmaron los activistas.



“A ti amigo inmigrante que ahora tienes miedo te digo que te mantengas persistente, mantente resiliente (…) sigue adelante lucha hay gente que estamos aquí apoyándote”, concluyó Conti.

