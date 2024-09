Descubre los mejores Eventos de Música en el condado de San Diego

P!NK: SUMMER CARNIVAL 2024 / 11 DE SEPTIEMBRE, 2024 / PETCO PARK / SAN DIEGO, CA

P!nk deslumbra a sus fanáticos con su Carnaval de Verano en el estadio Petco Park

La cantante aportó su gran energía con acrobacias y acrobacias aéreas a su espectáculo en el estadio Petco Park el 11 de septiembre. Los artistas que le abrieron el concierto, el DJ y productor KidCutUp animo a la multitud antes de cada presentación. La banda de rock irlandesa The Script fue la primera en abrir, y la cantante y compositora Sheryl Crow quedó en segundo lugar, ¡tocando un set animado! Canto todos sus éxitos de los 90 y 2000, como "If It Makes You Happy", "All I Wanna Do", "Real Gone", "Soak Up The Sun" y "Everyday Is A Winding Road", alternando entre bajo y acústico. ¡guitarra y luciendo una camiseta brillante de los SD Padres!

Pink abrió volando desde lo alto del escenario en un arnés con la cancion “Get The Party Started”. Ella cantando mientras colgaba boca abajo, que probablemente sea mucho más difícil de lo que parece, siempre sorprende a los asistentes de sus conciertos. Sus talentosos bailarines jugaron con accesorios de temática playera y montaron en scooters, ¡y desde el principio presentó fuegos artificiales acompañados de algunas de sus canciones más populares! Un ambiente de fiesta desde el primer momento: ¡disfraces brillantes y enormes accesorios escénicos!

Después de su coreografía con acrobacias aéreas, que culminó con Pink suspendida por los tobillos boca abajo sobre el público y todavía cantando; Pink se trasladó a una parte del set de trabajo colectivo. El set mostró la personalidad realista por la que es conocida.

Pink cantó suspendida en una jaula y “Trustfall”, que incluía trampolines. Durante “Blow Me (One Last Kiss)”, los bailarines aparecieron como labios gigantes de color rosa intenso, y “Never Gonna Not Dance Again” aumentó la atmósfera de fiesta al máximo. Cerro con la cancion “So What”, mientras ella estaba en un arnez y volando alrededor del estadio, acercándose a casi todos en la audiencia. Pink transmitió a los fanáticos de San Diego lo que significa estar completamente viva: ¡llena de energía, pasión y su entusiasmo único!

ALEKS SYNTEK: TOTAL SYNTEK TOUR USA 2024 / 28 DE OCTUBRE, 2024 / THE OBSERVATORY / SAN DIEGO, CA

Aleks Syntek, el renombrado cantante, escritor y productor mexicano, está listo para, nuevamente, electrizar los escenarios de Estados Unidos con su muy esperada gira 'Total Syntek USA Tour 2024'. Syntek, quien es conocido por sus éxitos icónicos y energía inigualable, iniciará una gira de cinco ciudades que promete ser un viaje musical inolvidable.

Producida por Vision Music Agency y Live Nation, la gira comenzará el 28 de octubre en The Observatory North Park en San Diego, CA.

!Para más información y adquirir tus boletos, haz click aquí!

NICKI MINAJ: PINK FRIDAY 2 WORLD TOUR / 26 DE SEPTIEMBRE, 2024 / VIEJAS ARENA / SAN DIEGO, CA

Debido a la fenomenal demanda de los fanáticos, la única Reina del Hip-Hop Nicki Minaj ha anunciado la segunda etapa de su gira mundial más grande y récord hasta la fecha, 'The Pink Friday 2 World Tour'. En la nueva etapa de Norteamérica, Minaj realizará un total de 22 conciertos.

La gira hará una parada en San Diego en el Viejas Arena el jueves 26 de septiembre de 2024.

La gira presenta una producción teatral increíblemente vibrante donde Minaj interpreta éxitos de su nuevo álbum Pink Friday 2, aclamado por la crítica, incluidos los favoritos pioneros de la cultura pop “FTCU”, “Everybody” y el sencillo principal certificado platino "Super Freaky Girl", que alcanzó el puesto número 1. en el Billboard Hot 100.

!Para más información y adquirir tus boletos, haz click aquí!

MARIA JOSE: LIBERTAD US TOUR 2025 / 1 DE FEBRERO, 2025 / THE MAGNOLIA / EL CAJON, CA

La exitosa cantante mexicana, María José, regresa a San Diego con su muy esperada gira 'Libertad, USA Tour 2025', que comenzará el próximo 30 de enero de 2025. La artista recorrerá algunas de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, llevando su poderosa voz y electrizante presencia escénica a escenarios icónicos en todo el país.

Esta gira promete ser un recorrido por lo mejor de la trayectoria de María José y sus fanáticos podrán disfrutar de un espectáculo cargado de energía y emoción.

!Para más información y adquirir tus boletos, haz click aquí!