Detención de líderes de los cárteles resultan más “simbólicas” que eficaces para frenar el narcotráfico: Expertos

SAN DIEGO - De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las recientes detenciones de dos conocidos capos del cártel de Sinaloa, impulsan a EEUU en la lucha contra la mayor amenaza de drogas para el país: el fentanilo.

El pasado viernes, la cadena NBC 7 habló con expertos en investigación sobre el tráfico de drogas y les preguntó sobre el impacto que este tipo de detenciones tienen realmente en el tráfico de drogas a través de la frontera.

Dijeron que, si bien las detenciones de personas de alto perfil tienen un impacto simbólico en los esfuerzos de Estados Unidos para luchar contra el tráfico de drogas, en realidad, a corto plazo, es más probable que inciten a más violencia en México a medida que otros líderes de cárteles luchan por el control.

El FBI anunció el jueves que tanto el fundador del cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, como Joaquín Guzmán López -hijo del cofundador y antiguo jefe del cártel, Joaquín "El Chapo" Guzmán- coordinaron el tráfico de decenas de miles de kilos de droga a Estados Unidos.

Laura Calderón, quien trabaja con la iniciativa de investigación Justicia en México de la Universidad de San Diego, dijo a NBC7 que los arrestos son sin duda un gran golpe a favor del estado de derecho, pero que pueden no dejar huella en el tráfico de drogas en general, dado que muchos otros cárteles también han incursionado en las drogas sintéticas.

Atrás quedaron los días en que los cárteles trabajaban en estrecha colaboración con los agricultores de las zonas rurales. Ahora el narcotráfico está descentralizado y sus mortíferos productos se crean fácilmente en muchos laboratorios de localidades urbanas.

"Creo que importa decir que no vamos a permitir esto, no vamos a permitir que el cártel de Sinaloa mantenga su poder para siempre y no sufra ninguna consecuencia», dijo Calderón. «Creo que importa en términos de servir a la justicia y realmente hacer algo contra los criminales (…) También sabemos que otras organizaciones empezaron a trabajar con el fentanilo porque es muy rentable y es fácil de fabricar, y tiene un precio bastante bajo.

Así que otras organizaciones también están intentando hacerlo".

Cecilia Farfan Méndez, del Instituto sobre Conflictos y Cooperación Mundiales de la Universidad de California, afirmó que a largo plazo hay espacio para una mayor colaboración. También cree que promover la idea de que los cárteles de la droga mexicanos están envenenando Estados Unidos no es necesariamente inexacto, pero aleja la atención de la muy real y preocupante demanda estadounidense.

" Y tienes un conjunto de usuarios que buscan específicamente el fentanilo", dijo Méndez, " y aunque es absolutamente cierto que algunas personas desgraciadamente han muerto porque no sabían que eso era lo que estaban consumiendo, también existe un grupo de usuarios que quieren eso. Y eso quiere decir que también hay que ofrecerles servicios".

Méndez también dijo que México tiene mucho trabajo por hacer para adecuar su sistema de justicia de manera que los criminales enfrenten consecuencias similares a las que encuentran en Estados Unidos y que un proceso de justicia desigual no se presta a la colaboración y a un impacto generalizado en los cárteles y su poder.

Tanto Zambada como Guzmán han sido acusados anteriormente. Se les imputan múltiples cargos en relación con el crimen organizado, la fabricación y el tráfico de fentanilo.