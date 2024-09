Detienen a un estudiante de secundaria de Chula Vista en relación con amenazas a escuela

SAN DIEGO - Un niño de 12 años que estudia en Bonita Vista Middle School fue arrestado el martes en relación con el envío de varios mensajes amenazantes, informó la policía de Chula Vista.

La amenaza se propagó rápidamente por las redes sociales y causó temor y preocupación en varios campus del distrito escolar Sweetwater Union High School. Las aulas del distrito escolar estaban casi vacías, ya que algunos padres decidieron mantener a sus hijos en casa.

Muchos padres y estudiantes todavía están haciendo preguntas acerca de por qué no se les dio más información con rapidez.

"Mi hijo nos contaba que muchos padres vinieron a recoger a sus hijos", dijo Alex Díaz. " Si se divulga más información, tal vez los padres no estén tan preocupados y vean la necesidad de hacer eso".

La policía de Chula Vista dice que esta situación comenzó el sábado. Inicialmente, la investigación siguió a un estudiante que le dijo a la policía que otro estudiante les envió un mensaje diciendo que dispararían en la Escuela Secundaria Bonita Vista el martes.

La noticia se extendió a otros campus como Rancho del Rey Middle School. El martes, alrededor de las 3:40 p.m., Ulisses Hernández, director de la Escuela Secundaria Rancho del Rey, envió un mensaje a los padres, al personal y a los estudiantes, informando sobre la amenaza en la escuela:

"Esta mañana, alrededor de las 6 a.m., miembros de la comunidad notificaron a la administración de una preocupación que se propagaba en las redes sociales con respecto a una amenaza escolar a la escuela Rancho del Rey. La administración informó a la escuela lo antes posible y notificó a CVPD y SUHSD. Exactamente a las 7:38 a.m., envié un mensaje a la comunidad de Rancho informando que las amenazas no eran creíbles. Finalmente, a medida que se difundía la noticia, los padres preocupados pidieron a sus alumnos que salieran de la escuela por seguridad. Entendemos y respetamos las decisiones tomadas por los padres que recogieron a sus hijos. El personal trabajó en colaboración para apoyar a los padres con sus peticiones. CVPD está investigando la fuente de la amenaza original hecha a múltiples escuelas desde ayer. Las amenazas no representan un peligro inminente para nuestros estudiantes, y es seguro continuar con el horario escolar regular".

Los agentes de recursos escolares dicen que, basándose en las circunstancias y en el contexto del mensaje de amenaza que no han especificado, no creyeron que la amenaza fuera creíble. Los agentes trabajaron con el personal de la escuela para tomar precauciones de seguridad e investigaron.

Tras seguir investigando se descubrió que el mismo alumno que hizo la denuncia a la policía es el que hizo la amenaza. Ese estudiante fue detenido el martes y más tarde entregado a sus padres y acusado de amenazas criminales y de presentar una denuncia policial falsa.

La escuela también envió un aviso a los padres, pero éstos dicen que no fue lo suficientemente rápido. También dicen que les gustaría que hubiera más seguridad de forma regular solo por si acaso.

"En el extremo más alejado, hay una brecha. Y en el otro extremo, hay una salida», dijo Harold Watson. «Pero no hay nadie controlando a la gente. No hay nadie con una varita, controlando a nadie por nada. Simplemente entras".

NBC 7 se puso en contacto con el distrito para obtener más información sobre la asistencia de los estudiantes en los últimos dos días y también para aprender más acerca de su protocolo a la hora de notificar a los padres. La cadena no ha recibido respuesta.