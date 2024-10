SDSU realiza averiguaciones sobre disfraz de P. “Diddy” ofensivo de Halloween

SAN DIEGO, California - Una controversia sobre los disfraces de Halloween que está en los titulares nacionales ha provocado preguntas en la Universidad Estatal de San Diego. Una publicación en las redes sociales muestra a dos personas vestidas con disfraces ofensivos que incluyen la cara pintada de negro.

SDSU ahora está investigando la fotografía y dijo que las dos personas fotografiadas no son estudiantes confirmados de SDSU.

"¡Oh, Dios mío! ¿Es el disfraz de alguien?", dijo un trío de estudiantes mientras miraban la imagen.

Se ve a un hombre con la cara pintada de negro, aparentemente vestido como Sean "Diddy" Combs para Halloween, con una compañera, vestida como aceite de bebé.

"El solo hecho de tener la cara pintada de negro me enfureció porque parecía que querían una excusa para hacer eso. Ni siquiera parece un disfraz real de P. Diddy", dijo la estudiante Alijah Hunter.

"Siendo yo negro, no me lo tomo a pecho", dijo Angelos Salzar. "Hay cosas que se pueden decir que no están siendo maliciosas".

"Creo que todo eso no está bien, especialmente con las acusaciones que se están produciendo", dijo la estudiante Maja Howard.

Los disfraces hacen referencia a las demandas por agresión sexual presentadas contra el asediado magnate de la música, quien enfrenta una serie de cargos de tráfico sexual y crimen organizado, y supuestamente usó aceite de bebé durante fiestas sexuales.

"No creo que eso sea aceptable para Halloween ni para ningún día de la semana. Son historias reales. No es un disfraz", dijo la estudiante Carina Virta.

"Siento que eso está mal porque hay muchas personas que han pasado por experiencias traumáticas, y es posible que no quieran dar un paso adelante porque la gente se burlará de ellos y pensará que es una broma", dijo el estudiante Natash Ngonzo.

En una declaración, SDSU dijo, en parte:

"El uso de la cara pintada de negro y cualquier acción que tome a la ligera la agresión sexual son profundamente ofensivos y no tienen cabida en nuestra comunidad. Las personas fotografiadas no son estudiantes confirmados de SDSU. Nuestro equipo está trabajando para confirmar la información, incluida la ubicación y las identidades de los involucrados".

La universidad dice que es demasiado pronto para determinar si hay alguna violación de conducta, señalando que las dos personas fotografiadas no son estudiantes confirmados de SDSU y el relato individual que publicó la foto en línea está siendo identificado erróneamente como uno de los individuos en la foto misma. SDSU todavía está recopilando información adicional, incluyendo la ubicación, nombres y afiliaciones de cualquiera de las personas involucradas.

Si alguien es identificado como un estudiante, la universidad dice que tiene la discreción de utilizar una serie de intervenciones educativas, programas y otros esfuerzos para ayudar a los miembros de la comunidad del campus a comprender el daño causado por tales acciones.