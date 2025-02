Disfruta los sabores de Chula Vista en el evento gastronómico anual ‘Taste of Third’ el 20 de marzo

¡Prepárate para saborear la celebración gastronómica favorita del centro de Chula Vista!

Taste of Third ha regresado y se apoderará de la Tercera Avenida el jueves 20 de marzo de 4 pm a 8 pm. Pasea por el barrio de South Bay y disfruta de una emocionante aventura culinaria. Con un pasaporte Taste of Third en mano, desbloquearás un mundo de sabores, saboreando bocados y sorbos de todo el mundo junto con música en vivo que establece la banda sonora mientras exploras el centro de Chula Vista.

“¡Estamos encantados de iniciar otro año de Taste of Third!”, dijo Dominic Li Mandri, gerente de distrito de la Asociación del Centro de Chula Vista. “Este evento es más que una simple celebración del diverso panorama culinario: es una oportunidad para que las empresas locales muestren sus ofertas únicas y se conecten con la comunidad. Para los asistentes, es una oportunidad de explorar los restaurantes que se encuentran en el corazón del vecindario. Ya sea que esté redescubriendo un viejo favorito o encontrando un nuevo lugar al que acudir, Taste of Third se trata de reunir a la gente para celebrar el vibrante espíritu de Chula Vista”.

Al registrarse en Memorial Park en la Tercera Avenida, los asistentes recibirán un Pasaporte Taste of Third, que les otorgará acceso para visitar cada negocio participante y disfrutar de su comida o bebidas a su propio ritmo.

Para obtener más información sobre Taste of Third y comprar tu pasaporte para el evento, haz clic aquí.