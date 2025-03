Distrito Escolar presenta demanda contra planta de tratamiento por contaminación del agua

CORONADO- Todo un distrito escolar en el condado de San Diego, emprendió una demanda contra el operador de la planta de tratamiento de aguas residuales. Señalan que han cometidos cientos de violaciones de las normas de la Ley de Agua Limpia durante las últimas décadas.

La demanda interpuesta contempla en su primera página a Veolia Water West Operating Services, Inc; Veolia Water North America-West, LLC; Veolia Environnement, S.A., a Public Limited Company, Mark Wippler, an Individual y DOES 1-200.

“Haz el trabajo que se te ha asignado, para hacer eso se han comprometido, y descubre la fuente de todos estos problemas, no sólo digas que es México”, dijo, James P. Frantz, abogado del distrito escolar de Coronado y director de Frantz Law Group.

La demanda marca por lo menos cuatro afectaciones que incluyen negligencia, que de acuerdo a los demandantes “ha provocado una exposición significativa a bacterias fecales, virus, sustancias químicas tóxicas y metales pesados ​​a sus estudiantes y maestros”, además de afectaciones a la comunidad y responsabilidad estricta por actividades ultrapeligrosas.

Ante esto, los abogados de Veolia, dijeron que el problema si viene de México y que el enfoque debería estar allá.



“Los demandantes en este caso se beneficiarían más si sus abogados investigan la causa real del problema, en lugar de que la empresa intente resolverlo. Las aguas residuales sin tratar que afectan San Diego llegan directamente desde México a través del Océano Pacífico”, explicó, Adam Lisberg, vocero de Veolia.

Agregó que actualmente ellos sólo alcanzan a tratar 25 millones de galones al día, de los 100 mil que llegan a San Diego, por lo que es prácticamente imposible tratar el 75 por ciento de todos los contaminantes que llegan.



“Eso significa que la planta de South Bay es la única parte funcional de la infraestructura, para el tratamiento de aguas residuales de Tijuana”, dijo Adam Lisberg, vocero de Veolia.

Algo que padres de familia aseguran esta afectando a sus hijos de 11 y 8 años que estudian en la ciudad.

“Es muy triste, hay mucha preocupación sobre todo de las mamas”, dijo Elisa Rocha, madre de familia en Coronado.

Una preocupación que dijeron los demandantes ya ha escuchado el distrito escolar, no solo por un incremento en el número de estudiantes y personal enfermo, sino por la necesidad de adaptar las instalaciones en la escuela y disminuir los riesgos a los estudiantes.





“La escuela se tiene que limpiar todo el tiempo para deshacerse de esos químicos. Nunca se acaba, están instalando sistemas de filtración de aire, y esperan que eso elimine parte del riesgo para los estudiantes”, dijo James P. Frantz.



Los abogados de Frantz Law Group, dijeron que esta es una demanda de agravio colectivo que permite demandas individuales, lo que significa que cada demandante puede presentar su caso, daños y circunstancias únicos.