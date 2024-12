Dos familias desplazadas por un incendio residencial en Poway

SAN DIEGO - Poco antes de las 6.:00 a.m. del viernes, alguien que se encontraba en el edificio dúplex de Sutter Mill Way detectó un incendio en el exterior de uno de los dormitorios. En menos de una hora, los bomberos lograron apagarlo sin que se registraran heridos, pero no sin antes desplazar a dos familias.

Ahora están tratando de entender lo que pasó, dijo la vecina Angela Bader a NBC 7.

"Estaba durmiendo, así que no me enteré de nada hasta las 8, cuando vi los camiones de bomberos", dijo Bader. "Estaban usando las mangueras para entrar en la parte superior de la casa allí… Esa pobre familia. Me pregunto qué habrá pasado".

El jefe de Bomberos de Poway, Brian Mitchell, dijo a NBC 7 el viernes por la tarde que el fuego inició en una toma de corriente exterior.

Bader explicó que, en algunos casos, la instalación eléctrica de las casas es antigua.

"Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo porque el cableado de la casa es un poco quisquilloso de vez en cuando", dijo Bader. "Quiero decir, incluso cuando abro mi horno, las luces parpadearán en el horno".

Mitchell dijo que el riesgo de incendio aumenta en invierno.

"Hay muchas cosas que se enchufan a la corriente eléctrica, tenemos árboles de Navidad que son combustibles", dijo Mitchell. "Así que quiero garantizar que la gente esté segura en casa y que sea consciente de lo que le rodea".

Bader presta atención a este incendio, el segundo que se produce en el barrio en los últimos cinco años.

"El otro incendio se produjo probablemente una manzana más abajo", recuerda Bader. "Su incendio fue más agresivo. Se llevó por delante la mayor parte de su patio trasero".

Mitchell dijo que el proceso para las familias desplazadas comienza con la ayuda de la Cruz Roja y el trabajo con las compañías de seguros para reparar los daños y solucionar las pérdidas.