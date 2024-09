Dos personas lesionadas tras ataques de leones marinos en playas de Mission Beach

SAN DIEGO - Por lo menos dos personas sufrieron heridas tras ser atacadas el pasado viernes por leones marinos en la zona de Mission Beach en San Diego.

"Fui a South Mission Point Park alrededor de las 12:30 p.m. Fui a bucear y pude bucear durante 2-3 minutos. y en este momento estaba flotando mirando a los peces. entonces sentí lo que parecía un pellizco en la pierna", dijo Jessica Linares.

Los detalles en torno al suceso y al causante se hicieron evidentes.

"Entonces me dolió de verdad. Miré hacia atrás y allí estaba el león marino. Al principio establecimos contacto visual, luego él se alejó nadando y yo me alejé nadando y pude llegar a la orilla", dijo Linares, quien recibió atención médica para sus heridas

"Fui a Kaiser, a urgencias y allí me atendieron muy bien. Me lavaron la herida, me anestesiaron. Me dieron cinco puntos. Me vendaron la pierna y estoy intentando descansar", dijo Linares.

Horas después del incidente de Linares, otra persona tuvo un encuentro negativo con un león marino, según los socorristas de San Diego.

El segundo ataque

Un hombre de unos 50 años nadaba a unas 50 yardas de la costa cuando fue mordido agresivamente por un león marino, según el teniente Rick Strobel, socorrista de San Diego.

La víctima fue trasladada a un hospital cercano con múltiples heridas de mordedura en diferentes zonas de su cuerpo, dijeron las autoridades. Los socorristas consideraron que sus heridas no ponían en peligro su vida.

A pesar de los recientes ataques, los biólogos marinos los califican de poco frecuentes.

"Las interacciones negativas con seres humanos son muy raras. Ocurren con tan poca frecuencia que, cuando ocurren, salen en las noticias, como es el caso ahora", declaró Dovi Kacev, profesor de biología marina de la UCSD.

Se espera que Linares se recupere totalmente y afirma que seguirá disfrutando de la belleza que ofrece la naturaleza.