Ejercicio de entrenamiento en Camp Pendleton producirá sonidos explosivos

Las autoridades de Camp Pendleton informaron al público el viernes que un ejercicio de entrenamiento que comenzara el lunes podría producir sonidos de explosiones en el área.

“Hay un entrenamiento que incluira fuego con municiones altamente explosivas programado en las siguientes fechas: del 24 al 30 de marzo del 2025 de 12:00 a.m. a 11:59 p.m.”, publico la base en X.

****NOISE ADVISORY****

There is a live-fire training with high explosive munitions scheduled on the following dates:

March 24-30, 2025 from 12:00 a.m. to 11:59 p.m.

This training may be heard anytime throughout the day or night. pic.twitter.com/ah3OSunhZL

— Camp Pendleton (@MCIWPendletonCA) March 21, 2025