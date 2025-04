Un ciudadano estadounidense dice haber recibido una carta del departamento de seguridad interna advirtiéndole que debe abandonar el país o será expulsado.

Aldo Martinez, asegura que, aunque nació en este país, debido al tenso ambiente en el que vivimos, si tiene temor ya que por años ha brindado ayuda a la comunidad indocumentada.

El presidente de estados unidos, Donald Trump, ha dicho que buscará sanciones contra los abogados por lo que calificó de mala conducta en casos de inmigración.

Así lo dijo en un memorándum. Aldo dice que no ha hecho nada malo, pero añade, no son solo los abogados o los representantes legales los que deberían preocuparse. “Me preocupa porque si ya tienen ese correo y me lo están mandando que dice que ahí no me van a levantar,” dijo Aldo Martinez.

Al asumir su segundo mandato, Trump impulsó acciones fuertes contra la inmigración.

Fue el 11 de abril cuando Aldo, recibió un correo electrónico del departamento de seguridad interna, o DHS que dice;

“Actualmente se encuentra aquí porque el departamento de seguridad le otorgó la libertad condicional en los Estados Unidos por un período limitado. DHS ahora está ejerciendo su discreción para terminar su libertad condicional. A menos que expire antes, su permiso de permanencia temporal terminará 7 días a partir de la fecha de este aviso.”

“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, podría estar sujeto a posibles acciones de aplicación de la ley que resultarían en su expulsión de los Estados Unidos.” Aldo no da crédito a ese correo: “¿Nací en National City a donde quieren que me vaya? Y habla de Parole y esto, yo nunca entré al país con parole soy nacido acá,” dije Aldo.

Aldo es un representante acreditado por el departamento de justicia para proveer servicios legales de inmigración. Él era parte de la organización Al Otro Lado dando talleres a inmigrantes para que pudieran representarse ellos mismos en una corte de inmigración y ayudándoles a llenar solicitudes de asilo.

Asegura que formó parte de varias demandas contra la primera administración Trump hace 4 anos. “Al otro lado demandó al presidente Trump en ese entonces para quitar las limitaciones que estaba poniendo para la gente que estaba buscando asilo,” dije Aldo.

Aldo desconoce la razón del por la cual recibió este correo a su nombre por parte de DHS, pero no puede dejar de pensar que el memorándum del presidente Trump podría tener algo que ver.

Dirigido a la Procuradora de los Estados Unidos y a la Secretaria de Seguridad Interna el 22 de marzo, Trump ordeno tomar acción contra abogados de inmigración por mala conducta en casos de inmigración:

“La rendición de cuentas es especialmente importante cuando la mala conducta de los abogados y los bufetes de abogados amenaza nuestra seguridad nacional, la seguridad nacional, la seguridad pública o la integridad de las elecciones.” “Quizás muchos me digan no tenga nada de qué preocuparme, pero sí, el temor es real,” dijo Aldo.

En un comunicado a nuestra cadena hermana NBC, el departamento de seguridad interna dijo:

“La oficina de aduanas y protección fronteriza está emitiendo avisos que ponen fin a la libertad condicional para las personas que no tienen un estatus legal para permanecer, y "CBP utilizó las direcciones de correo electrónico conocidas del inmigrante para enviar notificaciones. Si el inmigrante proporcionó un correo electrónico no personal, como el contacto de un ciudadano estadounidense, es posible que se hayan enviado avisos a destinatarios no deseados. CBP está monitoreando las comunicaciones y abordará cualquier problema caso por caso".

“Nos quieren aterrorizar y no vamos a dejar de luchar vamos a seguir luchando por los derechos de inmigrantes de ciudadanos de todas las personas en este país, con documentos o sin documentos,” dijo Aldo.

Actualmente, Aldo trabaja para el centro comunitario sin fines de lucro "La maestra! y provee servicios legales de inmigración en los centros de detención. En la carta de DHS, el 17 de Abril, son los 7 días que le dieron para salirse de su país.

Aldo desconoce qué sucederá, pero dice claro tener temor de ser detenido por agentes de inmigracion y expulsado del país donde nació y ser otro error de la administración Trump.