El Musical de Broadway – BACK TO THE FUTURE, estará en cartelera en el San Diego Civic Theatre del 14 al 19 de enero

Back to the Future, el querido clásico cinematográfico es ahora un musical de Broadway con destino a San Diego en el San Diego Civic Theatre, del 14 al 19 de enero.

Ganador del premio Olivier 2022 al mejor musical nuevo, cuatro premios WhatsOnStage, incluido el de mejor musical nuevo, y el premio Broadway World al mejor musical nuevo, Back to the Future: The Musical está adaptado para el escenario por los creadores de la icónica película Bob Gale (Trilogía Regreso al futuro) y Robert Zemeckis (Forrest Gump) y dirigida por el ganador del premio Tony® John Rando con música original del ganador de varios premios Grammy® Alan Silvestri (Avengers: Endgame) y Glen Ballard (“Man in the Mirror” de Michael Jackson), junto con éxitos de la película que incluyen “The Power of Love”, “Johnny B. Goode”, “Earth Angel” y “Back in Time”.

Cuando Marty McFly se ve transportado al año 1955 en una máquina del tiempo construida por el excéntrico científico Doc Brown, accidentalmente cambia el curso de la historia. Ahora está en una carrera contra el tiempo para arreglar el presente, escapar del pasado y enviarse a sí mismo... de regreso al futuro. Cuando Regreso al futuro alcance las 140 mph, cambiará la historia del teatro musical para siempre.

Los boletos estarán disponibles en la taquilla del San Diego Civic Theatre, Ticketmaster y en línea en BroadwaySD.com. ¡Para comprar boletos, haz clic aquí!

Para obtener información sobre el musical, ¡haz clic aquí!