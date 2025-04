El San Diego Earth Fest analiza la realidad con los últimos recortes ambientales federales

El mundo estaba en manos de los niños, el sábado, jugando con una pelota con la imagen del globo de la tierra en el Parque Balboa. Tambien jugaron lanzamiento de bolsas de frijoles. Toda la diversión en nombre al bienestar ambiental, la salud pública, y la conservación.

“La clave para el cambio social es la educacion”, dijo Barbara Gates, fundadora y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Healthy Kids Healthy Planet! Ella fue una de los más de 140 vendedores en el San Diego Earth Fest este año.

Gates es una defensora del empoderamiento de los jóvenes en la creación de un mundo más saludable, más verde, y más amable. Tambien es autora de un libro para niños titulado “Jack and Beach Stew”, una versión ecológica de la historia clásica respaldada por PETA.

“No me importa la edad que tengas, es hora de hacer un cambio en nuestro estilo de vida alimenticio. Si no hacemos un cambio, no es justo para las futuras generaciones,” dijo Gates.

El Earth Fest de este año conto con más de la comida habitual y actividades divertidas. Hubo una expansión de las oportunidades educativas y de entretenimiento. Además, toda la comunidad se reunió para combatir los ataques más recientes contra el medio ambiente y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y otras agencias federales por parte de la administración Trump.

Justo esta semana, un juez federal del distrito bloqueo la congelación de fondos para programas de energía limpia por parte de la administración.

“La gente se está dando cuenta que no puede dejar esto para otra generación. El momento de hacer cambios en nuestros estilos de vida y en nuestras industrias es ahora,” dijo Michelle May, directora del San Diego Earth Fest.

Chloe Banaag es una estudiante de tercer año en UCSD, estudia psicología social con una especialización en estudios ambientales. Ella y otros dos compañeros organizaron un puesto en el festival que representaba a los estudiantes del campus con CALPIRG. Su grupo estaba allí para protestar contra las grandes empresas contaminadores y para recoger firmas para una petición de apoyo a la legislación estatal contra las industrias más grandes.

Tambien se ven directamente afectados por la inesperada revocación de las visas de estudiantes internacionales en UCSD por parte de la administración en las últimas semanas.

Es realmente aterrador saber que estamos al frente del cambio social que pone en riesgo a nuestras vidas y a nuestra educación,” dijo Banaag.