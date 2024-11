Elecciones reñidas por regidurías en el distrito dos y cuatro de National City

SAN DIEGO - A dos días de las elecciones en San Diego, muchos de los votos se siguen contando y eso incluye los sufragios de quienes se postularon a puestos de regidores de ciudades como National City e Imperial Beach, así como miembros del distrito escolar en esas ciudadeS.

En National City los dos regidores que van a la cabeza en esta elección, aseguraron junto al alcalde, que las principales preocupaciones de la comunidad radican en el problema de personas sin hogar y el alto costo de vida.

Isidro de 56 años es uno de los latinos en National City que ahora vive en las calles, junto a su esposa de 50 años. Dijeron que después de vivir 25 años en esa ciudad, jamás imaginaron quedarse sin nada.



“Muy caro, ha subido mucho, no las rentas están por los aires, bien carísimo que esta todo”, dijo Isidro Carrillo, quien duerme en una casa de campaña en National City.

Jose Rodriguez va a la cabeza en los votos por el distrito número dos en National City con 72.45 % de los votos en su favor, contra Randi Castle-Salgado, quien le sigue en la votación con 27.55 %

El regidor que busca la reelección, dijo sentir las necesidades de la comunidad y como a la gente no le alcanza el dinero.



“¿Que quieren que haga para ustedes en la comunidad? El precio de las rentas, no hay oportunidad para tener rentas accesibles, no hay oportunidad para comprar para mi hija para mi hijo, ellos están todavía en casa porque no pueden comprar, tienen buenos trabajos, pero todo esta carísimo”, dijo Jose Rodriguez, regidor en National City.

Otro de los regidores que se disputó el distrito 4 en National City, es Marcus Bush, quien va a la cabeza del conteo con 1.028 votos, apenas unos cuantos arriba de su oponente Victor Arreola. Bush dijo entender la molestia de la comunidad por el alto costo de vida

“Apoyar a los negocios de la ciudad, encontrar otras maneras de recuperar ese dinero para que no estemos cayendo en un déficit”, dijo Marcus

Y verse preocupado por la falta de aprobación a medidas como la G, lo mismo que el regidor Rodriguez, quien también lamentó que no fuera aprobada la medida R, sin embargo, dijo las propuestas para dar vivienda a la comunidad siguen.

“Crear de 150 a 200 unidades que van a ser de venta 75 % de esas unidades tienen que ser para residentes de National City, entonces tenemos que aseguraros que esos proyectos la comunidad de National City sepa de esos proyectos y los podamos construir en los siguientes años”, agregó Jose Rodriguez.

TELEMUNDO20, también pregunto al alcalde de National City, como veía el panorama después de la elección. Retos que hoy se proyectan desde gestionar recursos federales o dialogar con Trump.



“Y decir, oye estas son nuestras necesidades con esto podemos trabajar juntos y decir la campaña ya terminó, ya tuviste terminaste con la pelea ahora busquemos una forma de trabajar juntos”, explicó Ron Morrison, alcalde de National City.

Y mientras los votos se siguen contando, ambos candidatos se dijeron agradecidos con quienes votaron por ellos.



En National City, el distrito escolar de National, también se disputa un puesto en la junta directiva que hasta el último conteo eran tan reñido, que apenas separaba a Cindy Lopez quien va a la cabeza por 170 votos de su oponente Michelle Gates.