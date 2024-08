¡No habrá huelga! Sindicato de enfermeras llega a acuerdo con Rady Children’s Hospital

SAN DIEGO - Después de meses de negociación, las enfermeras sindicalizadas votaron este jueves a favor de ratificar un nuevo contrato de tres años con el Hospital Infantil Rady, evitando así una segunda huelga que estaba prevista para la próxima semana.

El sindicato United Nurses of Children's Hospital Teamsters Local 1699 había estado preparando una huelga de cinco días para más de 1.600 empleados del Rady Children's Hospital, que comenzaría el lunes a las 7 a.m. y finalizaría el 24 de agosto a las 6:59 a.m., luego de que fracasaran las negociaciones anteriores entre el hospital y el sindicato. Con el nuevo acuerdo, ya no habrá huelga.

"UNOCH comprende que los últimos meses han sido duros para todos nosotros, hemos tenido momentos de desacuerdo y momentos de intensidad. Queremos agradecer a todos su compromiso. La UNOCH nunca ha visto nada igual", dijo el sindicato en parte de una declaración a sus miembros tras la votación. "Estamos deseando volver a nuestra nueva normalidad, que esperamos incluya la unidad que hemos sentido. UNOCH seguirá trabajando duro para satisfacer las necesidades de los miembros y conseguir que el contrato se aplique sin problemas".

Decenas de trabajadores de la salud se fueron a huelga, esto luego de no llegar a acuerdos con el hospital Rady Children's. Exigen mejoras salariales, entre otros puntos. Josué Brand con los detalles

En una declaración a NBC 7, Rady Children's Hospital dijo, entre otras cosas: "Rady Children's valora a cada miembro de nuestra fuerza laboral y se centrará en seguir adelante como un Equipo Rady unido. Juntos nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con nuestra misión y servir a los niños de nuestra comunidad".

La última propuesta de contrato se basa en la del 3 de agosto e incluye un aumento adicional de $1,6 millones de dólares mediante una bonificación de $1.000 para cada enfermera registrada en el sindicato.

"En este contexto… no cabe duda de que hemos llegado a un momento crucial en estas negociaciones", afirma el sindicato. " Somos conscientes de que esta última oferta no es perfecta, pero nuestros esfuerzos colectivos de los últimos meses han dado como resultado la mejor oferta contractual en décadas. Los aumentos salariales generales y los ajustes de mercado nos hacen competitivos o superan a otros hospitales de San Diego".

La propuesta era la «última, mejor y definitiva oferta» del Hospital Infantil Rady y si los miembros no la ratificaban, el aumento general propuesto por el hospital para el primer año se habría reducido del 9% actual al 8%.

Como resultado de que la UNOCH presentara su preaviso de huelga de 10 días la semana pasada, el Hospital Infantil Rady introdujo su plan de contingencia de huelga para "garantizar que el hospital pudiera seguir siendo la red de seguridad pediátrica para los niños y las familias de la comunidad".

Tras la última oferta, las enfermeras de Rady Children's todavía están contemplando más detalles a medida que la huelga llega a los últimos días de huelga.

Ambas partes declararon que estaban abiertas a negociar de buena fe con la otra. El sindicato pudo retirar su preaviso de 10 días antes de que la huelga comenzara el lunes.

A finales de julio, las enfermeras hicieron huelga durante dos días por primera vez en este proceso de negociación. El Hospital Infantil Rady informó de que había contratado a 400 enfermeras de distintos hospitales para cubrir a las enfermeras en huelga.

El sindicato representa a enfermeras profesionales, terapeutas y técnicos dedicados al cuidado de bebés, niños y sus familias.