Equipos de bomberos combaten un incendio forestal en Carlsbad

Las evacuaciones están en marcha después de que un incendio forestal se desatara en Carlsbad el jueves por la tarde, informaron las autoridades.

El Departamento de Bomberos de Carlsbad respondió al incendio que ardía en un cañón detrás de la cuadra 7500 de Camino Minero, cerca de Corte Claro y Paseo Encino, alrededor de las 2:45 p. m.

Se emitió una orden de evacuación para las áreas al norte de Camino Junipero, Paseo Cristal y Fire Road, al sur de San Elijo Road, al este de South Rancho Santa Fe Road y Sitio Salvia, y al oeste de San Elijo Road y Dove Tail Drive. Otras áreas al norte de San Elijo Road están bajo alerta de evacuación.

3:15 p.m. – Fire and police are on scene responding to a brush fire in the canyon behind the 7500 block of Camino Minero, near Corte Claro and Paseo Encino (just off Rancho Santa Fe Road), close to the Carlsbad/San Marcos city line.



Please avoid the area.