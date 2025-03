Estadounidenses temen un aumento en los precios de alimentos tras imposición de aranceles

SAN DIEGO - Con la entrada en vigor del aumento de aranceles del 25% a México, Canadá, vecinos y socios comerciales de EEUU, algunos estadounidenses temen que los precios de los alimentos y productos básicos aumenten aún más su precio.

“Uno anda batallando que todo está caro, el gas, la comida, los huevos”, comentó a Telemundo 20, José un joven residente de San Diego.

De acuerdo a economistas la imposición arancelaria tendrá un gran impacto en las cadenas de suministro por lo que aumentará la inflación.

Sean Hiatt, Profesor de la Universidad del Sur de California, USC, afirma que, desde el anuncio de aranceles, se ha registrado un aumento en los precios ya que a la par también incrementó la demanda de productos superando la oferta.

Aún con la estimación de afectaciones dentro del país, hay quienes sí apoyan las medidas arancelarias.

“A mí me gusta la idea, me gusta la idea de que todo se haga aquí porque no hay nada como la competencia dentro del mismo país”, expresó Brian Enríquez.

Además del aumento del 25%, el próximo 2 de abril el presidente Trump planea imponer otro más a los productos agrícolas, por lo que a través de Truth Social envió un mensaje a los agricultores de Estados Unidos para que estuvieran preparados para producir una gran cantidad de productos agrícolas y venderlos dentro del país.

Pero producir los mismos productos que se importan de otros países no es del todo posible debido al clima.

“Es posible producir casi todas las frutas y verduras que produce México, pero aún no en el mismo tiempo (…) yo pienso que por lo pronto vamos a tener una escases o los precios van a estar más altos de por ejemplo los tomates”, declaró José del Bosque, agricultor en el Centro de California.

Agregó que aún no está seguro de la dimensión del impacto, pero espera que la buena relación comercial con otros países pueda continuar ya que gracias a eso es posible consumir frutas y verduras todo el año.

“Si esto va a seguir en largo plazo la única manera que podemos tener tomate en este tiempo será como en invernaderos y eso va a costar mucha inversión, mucha infraestructura que se tiene que construir”, agregó del Bosque.

Pero existen productos que definitivamente no pueden producirse o no al mismo nivel de la demanda del país.

El profesor Hiatt agrega que nadie gana en una guerra de aranceles lo cual es lamentable, pues solo encarecen los productos y servicios y no necesariamente dan buenos resultados.