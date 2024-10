Estudiantes denuncian letreros que invitan a la deportación de familias en CSUSM

SAN MARCOS, California- Estudiantes en la Universidad Estatal de California San Marcos (CSUSM) denunciaron letreros que aseguraron, son del grupo de estudiantes republicanos, y que dicen invitan a la deportación de familias.En una carta en conjunto, estudiantes del Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán (MEChA) y Estudiantes por la Justicia en Palestina de CSUSM reclamaron en una carta abierta que el 17 de octubre encontraron letreros en la plaza Kellogg del campus con mensajes que invitaban a las deportaciones masivas.

Los directivos de la universidad confirmaron que se detectaron por lo menos dos de estos letreros.

“Sentí miedo como alguien puede decir algo tan inhumano”, dijo Andrea Barragán, estudiante de bioquímica en CSUSM. Los estudiantes que formaron parte de la protesta expresaron sentirse consternados ante la serie de mensajes en una universidad donde la comunidad hispana tiene una población importante.

“El 60% de la población estudiantil es hispana o de descendencia latina así que el hecho de que hayan puesto esto, dije que les pasa, acaso no están conscientes de que nosotros la escuela somos hispanos y venimos de otros lugares a Estados Unidos”, explicó Regina Medina, estudiante de psicología en CSUSM.

En la carta abierta los estudiantes dijeron que los mensajes colocados en el plantel incrementan la violencia y discriminaban a ciertos grupos. Y durante la manifestación de este jueves hicieron un llamado a la vicepresidenta Diaz a que haga una declaración sobre su postura en este tema.

Los estudiantes expresaron que el lenguaje utilizado era humillante y les provocaba enojo.

La universidad por su parte confirmó que los letreros estuvieron ahí y aseguraron que ya se estaban reuniendo internamente para tomar acciones al respecto.

“La libertad de expresión es bienvenida en todos lados y solo queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes saben que tenemos recursos para ellos y somos una universidad a la que le importan sus preocupaciones y lo que manifiestan”, dijo Jerry McCormick, director de comunicaciones estratégicas CSUSM.

Sin embargo, los estudiantes que hoy gritaban y marchaban a lo largo del campus dijeron lamentaban como estos letreros, hacían obvia una discriminación que desafortunadamente ya habían sentido y no querían aceptar que existe

Por su parte, estudiantes del club de republicanos universitarios en la Universidad de San Marcos dijeron a Telemundo 20, que ellos respetaban esta manifestación, sin embargo, esos letreros solo buscaban abrir el espacio a una conversación importante.

“Es básicamente una discusión política, para hablar de la migración ilegal y hablar de cómo estamos en desacuerdo en el problema y presentarlo a los estudiantes en el campus”, dijo Austin Ortiz, presidente del club republicanos universitarios en California.

Mientras que los estudiantes que se manifestaron en contra expresaron que estos mensajes son un resultado de la retórica en la campaña presidencial, que hoy se siente entre los pasillos y las aulas de la universidad.

“Siento que lo único que ha hecho la política últimamente es dividirnos, no todo es blanco y negro y si creo que debe haber espacios para tener conversaciones, pero no de esta manera no tan agresivamente”, aclaró Medina.

Los estudiantes aunados a las marchas y la carta abierta en redes sociales, dijeron también la mandaron por correo electrónico a los directivos y esperaban que la vicepresidenta de asuntos estudiantiles haga responsable al club de republicanos universitarios en San Marcos por facilitar una discusión degradante que incita al conflicto.