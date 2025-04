“La verdad que sí está muy contaminado, aparte los ciudadanos no ayudamos, sí te das cuenta mucha gente viene, come y deja su basura. La gente no tiene la cultura de llevarse su basura y eso provoca más contaminación”, lamentó Lorna Urías, quien acuden a ejercitarse en la playa.

Con eso dicen encontrarse algunos visitantes de Playas de Tijuana, que según la Cofepris en su último estudio, 7 de 8 secciones no son aptas para uso recreativo.

Sin embargo, al menos durante el fin de semana previo a los días Santos, contó con visitantes. “Hay días que a las siete de la mañana que estoy corriendo ya hay gente en el agua, entonces yo digo si realmente nos dicen no entren al agua porque están contaminadas, son de las más contaminadas del país, deberíamos de hacer caso porque está en juego nuestra salud y la de los niños, porque los que más entran al agua son los niños”, añadió Lorna.

La playa se encuentra cerrada temporalmente, así lo dice anuncios colocados, pero no se impide que la gente ingrese al mar.

En horas próximas estarán evaluando un posible cierre definitivo, así lo informa la Dirección de Bomberos. “Es muy difícil controlar las afluencias y las actividades que hacen los visitantes en playas y en las presas. Van a evaluar para ver si emitimos restricción total a las actividades acuáticas dentro del mar y si no pues por lo menos restricción parcial, eso quiere decir que en ciertas zonas vamos a dejar pasar a los visitantes”, explicó Rafael Carrillo, director de Bomberos de Tijuana.

El consumo de alcohol dentro de las playas, según Bomberos, es un factor que influye en las acciones de los visitantes, que a veces generan rescates y acciones de emergencia.

Para este tipo de lugares y otros centros recreativos, los salvavidas están preparados en caso de ser necesarios. “Tenemos un total de hasta ahorita de 68 salvavidas certificados que trabajan en diferentes lugares”, añadió Rafael Carrillo.