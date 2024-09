Cosas que hacer este fin de semana: Miramar Air Show, Los Ángeles Azules y más

Lo que debes saber Nuestra lista de eventos para el fin de semana se publica cada jueves en la sección de Telemundo 20 En Tu Comunidad

Como siempre,la misión de nuestra guía abarca el Norte, Sur, Este y Noreste del condado, para ofrecerte divertidas y económicas actividades que hacer San Diego.

¿Tienes algún evento que compartir? Envíalas a Brenda.Gregorio-Nieto@nbcuni.com

Viernes 27 de Septiembre

Mission Bay Fest

Todo el fin de semana en Mariner’s Point Park | $60+

Por tercer año consecutivo, el festival de música abre sus puertas el 27 de septiembre en Mission Beach.

The Haunted Trail of Balboa Park

Balboa Dr. & Juniper Rd. |$32.99+

A partir del 27 de septiembre hasta Halloween, toma un paseo por Balboa Park para experimentar el horror de las festividades al aire libre.

San Diego Restaurant Week

Por 8 días, alrededor de 100 restaurantes en todo San Diego ofrecerán menús con varios cursos, a partir de $20.

Oktoberfest in El Cajon

4 p.m., en El Cajón | $15

Disfruta de auténtica comida y cervezas alemanas. Baila o canta al ritmo de la asombrosa música Oom-pah.

Poway Rodeo

5:30 p.m. en Poway Valley Riders Association Arena| $26

Vaqueros profesionales de rodeo de alrededor del país competirán en el anual Poway Rodeo.

Miramar Air Show

Todo el fin de semana en MCAS Miramar | Gratis

El espectáculo aéreo de Miramar regresa durante todo el fin de semana del 27 al 29 de septiembre en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar, ofreciendo actos aéreos en solitario, equipos de demostración militar, aviones antiguos, aviones de guerra y mucho más, todo de forma gratuita para el público.

The Haunted Amusement Park

Marshal’s Scotty’s Playland en El Cajón | $25-35

El sendero de terror en Marshal’s Scotty’s Playland, estará disponible a partir del 27de septiembre hasta Halloween.

Sábado 28 de septiembre

Green Day

5:30 p.m. en Petco Park| algunos boletos disponibles

Green Day se presentará en San Diego junto a Smashing Pumpkins, Rancid y The Linda Lindas

San Diego Wave FC vs Portland Thorns

7:00 p.m. en Snapdragon Stadium| $20+

San Diego Wave FC jugará contra Portland Horns.

Los Angeles Azules

7:00 p.m. en Cal Coast Credit Union Open Air Theatre| $90.75+ Los íconos mexicanos de la cumbia, “Los Ángeles Azules,” harán una parada en San Diego por su tour en EE. UU.

CRSSD Festival

Mediodia en Waterfront Park| aún hay boletos disponibles

El festival CRSSD es un evento de música electrónica que vendrá por dos días junto con tres escenarios y más de 36 artistas.

La Jolla Art & Wine Festival

10 a.m. en Girard Avenue | Gratis

La Jolla Art & Wine Festival (LJAWF)

Regresa al centro de La Jolla, presentando arte prestigioso, vinos regionales e internacionales, cervezas artesanales, licores y diversión familiar.

Trolley Dances

10 a.m. Green Line Trolley| $40

Las visitas comenzarán en Old Town con paradas en Gaslamp Quarter, Convention Center y Seaport Village.

Domingo 29 de Septiembre

Encinitas Oktoberfest & Artisan Faire

11 a.m. en Mountain Vista Drive| Gratis

Un evento gratuito para toda la familia, comida tradicional alemana, cerveza artesanal, música en vivo, juegos, mas de 130 artistas, exhibiciones, zona para niños y un concurso de disfraces para perros.

Agatha Christie’s Murder on the Orient Express

2 p.m. en The Old Globe| $68

En un tren que viaja hacia Europa, un americano adinerado es encontrado muerto en su compartimento, con la puerta cerrada desde adentro. Entra en escena famosos mundo detectivesco de Hercule Poirot, quien debe navegar un tren lleno de sospechosos y resolver el misterio antes de que el asesino ataque otra vez.

Franco Escamilla

7 p.m. en Cal Coast Credit Union Open Air Theatre| $79+

El popular comediante mexicano, Franco Escamillla hará una parada en San Diego por su “1995 Show” tour.