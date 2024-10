Ex alcalde de San Diego se enfrenta a la supervisora del condado por el Distrito 3

SAN DIEGO - La carrera por el puesto de Supervisor del Distrito 3 del Condado de San Diego es una de las más reñidas de la región este año. El ex alcalde de San Diego, Kevin Faulconer, se enfrenta a la actual supervisora del condado, Terra Lawson-Remer.



Ambos son veteranos políticos que compiten por representar a las comunidades costeras de San Diego, desde Carlsbad hasta Coronado. Es una zona que Lawson-Remer conoce bien. No sólo la ha estado representando desde que juró el cargo en enero de 2021, sino que es donde creció.

"Soy una sandiegana de tercera generación", explicó. Dijo que creció en el barrio de Point Loma y que está criando a su propia hija en el distrito costero. Antes de ser supervisora, dijo que fue asesora principal en la Administración Obama, entre otras funciones, como "economista, y abogada y organizadora comunitaria".

Aunque Faulconer no es originario de San Diego, está muy familiarizado con sus comunidades gracias a más de una década de experiencia en el gobierno local, tanto como miembro del ayuntamiento como alcalde. En 2021 anunció su candidatura a gobernador de California, pero fracasó el intento de destitución del gobernador Gavin Newsom.

"He decidido dar un paso atrás porque necesitamos hacer un cambio", dijo Faulconer sobre entrar en la carrera por el escaño de Lawson-Remer. "Fue un privilegio servir como alcalde y ser elegido no sólo una vez, sino reelegido dos veces, de nuevo, como alguien que es conocido por trabajar a través del pasillo y es un solucionador de problemas".

Los dos candidatos se han centrado en el problema de los sin techo a lo largo de sus campañas. Lawson-Remer dijo que ella heredó una "mala situación" de Faulconer, mientras que él afirmó que "la redujo" mientras era líder de la ciudad más grande del condado.



"Como alcalde, tomamos medidas drásticas, y lo que están viendo en nuestras calles no solía ocurrir", dijo Faulconer. "Se necesita acción, y se necesita un sentido de urgencia, y no hay sentido de urgencia en este condado en este momento. Va en la dirección equivocada".

"Cuando era alcalde, realmente dejó que la crisis de las personas sin hogar se saliera de control", dijo Lawson-Remer, mientras señalaba el brote mortal de hepatitis A en 2017. "Desde entonces, hemos construido casi 1.000 camas de refugio apoyadas por el condado. Hemos aumentado, alrededor de un 30%, la cantidad que estamos invirtiendo en servicios de salud mental y tratamiento de abuso de sustancias".



Lawson-Remer continuó enumerando otros programas creados o apoyados por el condado, incluyendo CARE Court y un programa de subsidio de alquiler para personas mayores para evitar que las personas de 55 años o más caigan en la falta de vivienda. Sin embargo, Faulconer no cree que su oponente es eficaz y cree que él es un mejor candidato para el cargo.

"La actual titular Lawson-Remer está fracasando», dijo Faulconer, «y lo que lo hace peor es que ella afirma que la falta de vivienda es su prioridad número uno, sin embargo, no se presentó a trabajar para el grupo de trabajo sin hogar del condado, del cual es vicepresidente".



Lawson-Remer respondió a la afirmación y dijo, simplemente, que "miente sobre mí".

"No estoy en la junta del grupo de trabajo regional sobre personas sin hogar", explicó. Me dijo: 'Bueno, te has perdido todas las reuniones del grupo de trabajo regional sobre atención continua a personas sin hogar', al cual envío a mi experto en personas sin hogar, que ha estado en más del 80% de esas reuniones".



Sin embargo, ambos candidatos se señalaron mutuamente. Faulconer dijo que la habían " atrapado en una mentira sobre el tema en el que es más débil".

Lawson-Remer afirmó que, de ser elegida, continuará con el trabajo que se ha dedicado a realizar hasta ahora. "Creo que hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho camino por recorrer", añadió.



Faulconer mencionó en múltiples ocasiones que planea "actuar" y "tomar medidas" si es elegido, pero cuando se le preguntó en repetidas ocasiones qué haría de manera diferente a los actuales supervisores del condado en el tema de las personas sin hogar, no compartió detalles específicos.



"Es hora de actuar y eso es exactamente lo que voy a hacer", dijo.