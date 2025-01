Ex oficial demanda a la ciudad de San Diego, por presuntas represalias

SAN DIEGO - Una ex detective de la policía de San Diego ha presentado una demanda contra la ciudad, alegando represalias y encubrimiento dentro del Departamento de Policía de San Diego para proteger a su marido sargento después de que ella denunció abuso doméstico.

Allyson Ford presentó la demanda en el condado de San Diego en noviembre, y habló sobre el caso en una conferencia de prensa el lunes para presionar por "la rendición de cuentas y las reformas".

"Creía de todo corazón en el Departamento de Policía de San Diego", dijo Ford. Ella dijo que era el enfoque de su vida, uniéndose al departamento como cadete voluntaria a la edad de 16 años y ascendiendo a través de los grados para ser nombrada "Oficial del Año" en 2014.

"Creía en el valor, la integridad y la responsabilidad que representaba el distintivo. Pero en abril de 2020, mi creencia se hizo añicos", continuó.

Ford afirma que fue entonces cuando su marido la agredió y puso en peligro a su hijo, que entonces tenía dos años. Según su demanda, la golpeó, le dejó un ojo morado y amenazó con "pegarle un tiro".

La demanda alega que, a pesar de la orden de alejamiento de un juez, el SDPD no confiscó sus armas de fuego y llevó a cabo una investigación interna sobre el incidente en la que "intencionadamente creó un informe falso y reversible para absolverle de responsabilidad y perpetuar el acoso, la discriminación y las represalias" contra ella.

La ciudad no hace comentarios sobre litigios pendientes.

Ford dijo que los líderes del departamento tomaron represalias, negando sus solicitudes de licencia y poniéndola bajo el microscopio. El lunes dijo que el SDPD la puso bajo investigación interna en múltiples ocasiones.

"Traté de seguir adelante, y traté de seguir adelante. Pero no puedes hacerlo cuando tu departamento sigue poniéndote bajo investigación", dijo. Ella presentó su dimisión en enero de 2024.

"Realmente traté de quedarme y traté de hacer que funcionara, pero el ambiente se volvió tan tóxico que no tuve más remedio que renunciar", continuó. "El Departamento de Policía de San Diego, para mí, se suponía que era mi carrera, mi vida para el resto de mi vida laboral. Y acabaron con eso".

La demanda solicita una indemnización no especificada. Ford declaró el lunes que su intención era cambiar la cultura del departamento y que nunca quiso llegar a esta situación.

" Esta ha sido, por mucho, la decisión más difícil que he tenido que tomar", dijo. "Al principio, todo lo que quería era que esto desapareciera".

"Nunca quise que mi hijo pudiera buscar esto en Google más tarde y descubrir lo que está pasando", continuó Ford. "Esto no es lo que nadie sueña ni quiere, pero se puso tan mal que no pude evitar pensar que no le habría deseado este trato ni a mi peor enemigo. Y espero que se tomen esto como una oportunidad de hacer cambios para que no le vuelva a pasar a nadie más. Espero que acabe conmigo".