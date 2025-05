Una exprofesora de la Escuela Primaria Lincoln Acres en National City, reconocida en su momento como una de las mejores educadoras del condado de San Diego, será sentenciada a prisión estatal el viernes por delitos sexuales que involucran a dos menores.

La fiscalía afirma que Jacqueline Ma, de 36 años, acosó a dos niños y mantuvo relaciones sexuales con uno de ellos desde que la víctima tenía 12 años.

Ma, quien fue una de las "profesoras del Año" del condado de San Diego en 2022, fue arrestada a principios de 2023 y se espera que sea sentenciada a entre 30 años y cadena perpetua en una prisión estatal. Anteriormente, se enfrentó a una posible condena de entre 165 años y cadena perpetua antes de declararse culpable a principios de este año de cuatro cargos de delitos sexuales, incluyendo actos lascivos contra un menor y posesión de material que mostraba a una menor participando en conductas sexuales.

La policía fue alertada inicialmente después de que la madre de una de las víctimas reportara haber encontrado mensajes entre su hijo y Ma.

En una audiencia preliminar celebrada en el Tribunal Superior de Chula Vista, la detective Colleen Stanich del Departamento de Policía de National City testificó que, en los mensajes, Ma le indicó al menor —conocido en el tribunal como John Doe 1— que borrara algunos de los mensajes o que se comunicara con ella en "modo de desaparición" para que los mensajes finalmente desaparecieran.

La detective afirmó que posteriormente habló con Ma sobre su conexión con el menor, y Ma le dijo: "Es complicado y puede que haya difuminado los límites".

Una búsqueda posterior en el teléfono celular de Ma reveló numerosos mensajes de texto dentro de una aplicación oculta.

Muchos de esos mensajes describían actos sexuales entre Ma y el menor, mientras que otros incluían fotografías explícitas de John Doe 1, testificó Stanich. En otros mensajes, Ma describió estar enamorada de John Doe 1 y sentirse triste porque su relación no duraría y él eventualmente comenzaría a salir con chicas de su edad.

Inicialmente, Ma fue acusada únicamente en relación con John Doe 1, pero la fiscalía posteriormente añadió cargos adicionales relacionados con un segundo niño, conocido como John Doe 2.

En la audiencia preliminar, la fiscalía alegó que Ma intercambió una serie de mensajes de texto con contenido sexual con John Doe 2 desde que este tenía 11 años.

John Doe 2 declaró a la policía que él y Ma habían ideado un "plan" para que él se reuniera con ella en su aula, testificó Stanich. Cuando entró en el aula, Ma se quitó la camisa e "intentó acercarse a él", pero el niño salió del aula porque tenía miedo, dijo el detective.

Stanich testificó que Ma acosó a ambos niños comprándoles regalos, incluyendo ropa y artículos relacionados con los videojuegos.