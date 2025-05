Expulsan a un hombre del parque Balboa, acusado de ataques no provocados a desconocidos

Un hombre sin hogar recibió la orden de mantenerse alejado del Parque Balboa durante tres años tras ser arrestado en múltiples ocasiones por atacar a trabajadores y visitantes del parque.

Dewayne Freeman, de 48 años, está acusado de amenazar a una pareja con un martillo en noviembre de 2024. A principios de este año, atacó a una gerente de parques y recreación cuando ella salía a aceptar su pedido de DoorDash. El 4 de marzo, Freeman está acusado de empujar al guardabosques jefe del parque hacia unos arbustos. Días después, Freeman golpeó inesperadamente con el hombro a una mujer que caminaba con su amiga detrás del restaurante Prado. La amiga de la mujer resultó herida al caer contra la pared de un edificio como resultado de ese acto.

Estas acciones llevaron a la fiscalía de la ciudad de San Diego a solicitar una orden de alejamiento por violencia laboral contra Freeman. El martes, la obtuvieron.

Sin embargo, el juez Soper no fijó la duración máxima de la orden de alejamiento. Fijó la duración en tres años, pero dijo que consideraría extenderla a cinco años si surgen nuevos problemas relacionados con Freeman.

Freeman renunció a su derecho a estar presente en la sala del tribunal para su audiencia. Se dice que está detenido, pero no se sabe dónde.

No es raro ver a personas sin hogar caminando por el Parque Balboa, especialmente con las tiendas de campaña seguras de la ciudad en el lote O cercano. "No es un gran problema", dijo Cynthia Hirsch, voluntaria del parque. "La mayoría no molesta a nadie".

Hirsch añadió que no hay suficientes programas para ayudar a las personas con problemas de abuso de sustancias y salud mental.