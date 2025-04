Extienden horarios de algunas oficinas del DMV de San Diego para solicitudes de Real ID

Lo que debes saber Cuatro locales de San Diego abrirán una hora antes hasta el 7 de junio

La ley federal Real ID Act entra en vigor el 7 de mayo y las tarjetas también serán necesarias para entrar en edificios federales e instalaciones militares.

La ley -aprobada en 2005 como respuesta a los atentados del 11-S- se ha retrasado varias veces desde 2008.

SAN DIEGO - A menos de un mes de que los viajeros tengan que mostrar un documento de identidad real antes de abordar vuelos comerciales en los EE.UU., 18 oficinas estatales del DMV abrirán una hora antes, cuatro días a la semana hasta el 7 de junio para dar servicio a los clientes con cita previa que buscan las tarjetas exigidas por el gobierno federal.

Esto incluye cuatro oficinas del DMV en el condado de San Diego, que abrirán a las 7 a.m. en lugar de a las 8 a.m. los lunes, martes, jueves y viernes, y dedicarán esa hora anticipada exclusivamente a los clientes con cita previa para el Real ID.

Los miércoles, el horario de oficina del DMV en los centros participantes será de 9 a.m. a 5 p.m.

La ley federal Real ID Act entra en vigor el 7 de mayo, y las tarjetas también serán necesarias para entrar en edificios federales e instalaciones militares.

El cumplimiento de la ley, aprobada en 2005 como respuesta a los atentados del 11-S, se ha aplazado varias veces desde la fecha límite original fijada para 2008.

Pero ahora que el plazo está cerca y antes de la temporada de vacaciones de primavera-verano, muchas personas están luchando para obtener lo que esencialmente se un permiso de conducir renovado.

U.S. travelers must be REAL ID compliant to board domestic flights and access certain federal facilities starting Wednesday, May 7.

"Estamos muy contentos de ofrecer a los californianos horarios más tempranos esta primavera y verano", declaró el director del DMV, Steve Gordon. "Estas citas adicionales harán que sea más fácil que nunca obtener un REAL ID".

La información sobre los documentos necesarios para obtener un Real ID está disponible en dmv.ca.gov.

Estas son las oficinas de atención temprana en el condado de San Diego: