Inundaciones en viviendas por falla en alcantarillas durante las lluvias en Pacific Beach

SAN DIEGO - Hasta 2 pulgadas de lluvia recibieron algunas zonas del condado de San Diego, entre ellas, Pacific Beach. Ahí se registraron inundaciones en hogares y negocios, una situación que ocurre cuando la lluvia es intensa.



David Sherako quien ha vivido en los últimos 5 años en la calle Pacific Beach Drive contó a Telemundo 20 que no es solo por la cantidad de lluvia recibida, si no que la alcantarilla que se encuentra detrás de su casa, no funciona correctamente.

Su vecina, Loralee, dice que esta situación le causa muchos inconvenientes.

Indican han reportado la situación en múltiples ocasiones a través de la aplicación “Get it Done” sin una solución hasta ahora. Temen algún día el agua si logré entrar a sus hogares como sucedió en enero del año pasado en otras áreas de San Diego.

A unos cuantos pasos, la historia se repite en un edificio donde se encuentran varios establecimientos comerciales, confirman que las inundaciones ocurren seguido, lo atribuyen también a que las alcantarillas no funcionan como deberían.

Un portavoz de la Ciudad de San Diego respondió a nuestra cadena hermana NBC: “Que antes de la tormenta revisaron 46,000 desagües pluviales, pero el agua de la lluvia puede arrastrar escombros y bloquearlos rápidamente”.

David, sabe que la ciudad de San Diego atraviesa un gran déficit presupuestario, pero espera en algún momento esto sea incluido en sus reparaciones.