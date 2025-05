La familia de un médico retirado de la Marina que murió a tiros a manos de agentes de policía de Chula Vista el mes pasado solicitó al departamento de policía el miércoles que publicara todas las imágenes del tiroteo.

Tres oficiales del Departamento de Policía de Chula Vista abrieron fuego contra Carlos Enriquez, de 56 años, la mañana del 19 de abril tras responder a una llamada por disturbios familiares en Bonita.

Sus familiares y sus abogados indicaron que Enriquez se encontraba en medio de una crisis de salud mental en ese momento y que previamente se le había diagnosticado trastorno de estrés postraumático relacionado con su servicio militar, donde se desempeñó como médico de combate.

El Departamento de Policía de San Diego, que investiga el tiroteo, declaró que Enriquez apuntó con un arma a los oficiales que acudieron al lugar, algo que su familia desea que se confirme mediante la publicación de las imágenes de la cámara corporal de los oficiales, así como de las imágenes del dron policial.

Eugene Iredale, abogado que representa a la familia Enriquez, afirmó que la ley estatal dicta que las imágenes de las cámaras corporales de los agentes involucrados en tiroteos u otros incidentes con uso de la fuerza deben publicarse en un plazo de 45 días. Si bien aún no se ha alcanzado el plazo de 45 días, Iredale indicó que la familia solicitó a la policía de Chula Vista la publicación anticipada de las imágenes, pero que aún no ha recibido respuesta.

Representantes del departamento de policía no respondieron el miércoles para obtener comentarios sobre la solicitud de la familia.

Iredale indicó que la familia, que aún no ha iniciado un litigio porque desea ver primero las imágenes del incidente, desconfía de la versión de los hechos descrita por la policía, en particular porque dos de los tres agentes que abrieron fuego contra Enriquez habían participado previamente en encuentros fatales con personas con problemas de salud mental.

Además del agente Roman Buyson, el agente del CVPD, Thomas Luhta, participó en el arresto forzoso y finalmente fatal de un hombre esquizofrénico en 2018, mientras que el agente Alfonso Perdomo ha disparado fatalmente a tres personas en los últimos años.

"Dada la identidad de al menos dos de las tres personas que dispararon y mataron (a Enriquez), esto nos sugiere que no se nos está contando la verdad ni la historia completa", declaró Iredale.

La viuda, la hija y los amigos de Enriquez presentaron sus peticiones durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana.

La hija de Enriquez, Aleyna Enríguez, dijo que la aparente demora en la publicación de las imágenes "me hace pensar que están ocultando algo. Me hace pensar que se dan cuenta de que cometieron un error. Pero también me hace darme cuenta de que el departamento de policía no tiene las agallas para presentarse y asumir la responsabilidad por ese error".

El VFW Post de Barrio Logan también exigió a la policía de Chula Vista que publicara el video del tiroteo.

Ella y otros seres queridos de Enriquez lo describieron como un hombre cariñoso con su familia y un firme defensor de sus compañeros veteranos.

Su viuda, Esther Enriquez, declaró: "Nunca pensamos que esto le iba a pasar. Si lo supiéramos, jamás llamaríamos al 911".

Livier Lázaro, comandante del Puesto 7420 de la VFW de Barrio Logan, afirmó que su muerte fue "impactante" para ella y otros miembros de la VFW. Lázaro afirmó que Enriquez no era una persona agresiva ni violenta.

Añadió que el incidente también pone de relieve los problemas de salud mental que enfrentan muchos veteranos y plantea la pregunta de si ellos o sus familias deberían buscar ayuda de las fuerzas del orden cuando surgen estos problemas.

"Su familia merece estas respuestas. La vida de los futuros veteranos en crisis necesita estas respuestas", declaró Lázaro.

El Departamento de Policía de Chula Vista emitió el siguiente comunicado el miércoles sobre las imágenes de la cámara corporal:

El Departamento de Policía de Chula Vista ha recibido varias consultas de los medios de comunicación preguntando cuándo publicaremos el video del tiroteo con agentes involucrados el 19 de abril de 2025, en la cuadra 1400 de Country Vistas Lane. Si bien la mayoría de las consultas sobre la investigación se han dirigido al Departamento de Policía de San Diego, como principal agencia investigadora (según el protocolo del condado), nuestro departamento es el responsable de publicar las grabaciones de audio y video del incidente. De acuerdo con el protocolo de la Asociación de Jefes y Sheriffs del Condado de San Diego y el Proyecto de Ley 748 de la Asamblea de California, estamos obligados a publicar las grabaciones de audio y video de un incidente dentro de los 45 días posteriores a su ocurrencia (con raras excepciones). En este caso, se están recopilando las grabaciones y se publicará un video del incidente crítico que las contenga a más tardar el 3 de junio de 2025. Cualquier consulta relacionada con la investigación debe dirigirse al Departamento de Policía de San Diego en este momento.