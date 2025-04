Familia de hombre detenido por ICE en El Cajón pierde su rastro durante 48 horas

Aún no se reponen de saber del Operativo Migratorio en la fábrica de pintura “San Diego Powder & Protective Coatings” en El Cajón en el que un ejemplar hombre de familia, como lo describe su hija, fue detenido junto a otros empleados.

“En la noche se siente un peso sobre nosotros que o sea es algo terrible y yo lo único que quiero es que regrese a casa” dice Gabriela Hernández, hija de Carlos Alberto Hernández.

Aunada a la tristeza de no tenerlo en casa, cerca de 48 horas su familia dejó de conocer su paradero. Estuvo aprehendido hasta el día miércoles en el Centro de Detención de Otay Mesa. Llamó a su hija para decirle que había la posibilidad de que fuera enviado a otro lugar.

Apenas esta misma tarde su familia pudo localizarlo luego al intercambiar un número de su registro (Alien Number). El cambio de numeracion en un dígito es un caso muy raro comentó a Telemundo 20 vía telefónica el abogado de Hernández.

Desde Otay Mesa fue trasladado hasta Texas, y aunque aun no han logrado comunicarse con él ni el motivo de su traslado, su familia dice encontrarse más tranquila.

Hernández aún no contaba con fecha de audiencia en San Diego luego de su detención.

“El debería tener su oportunidad igual como todos los demás, los delincuentes que en realidad si tienen esa oportunidad de ver a un juez y presentar el caso y como a él no? Él no es un criminal, él no ha hecho nada más que estar ahí para su familia” afirma Gabriela su hija.

Agregan Carlos no tiene historial criminal en Estados Unidos ni en su país de origen, los últimos 18 años los ha dedicado solo a trabajar en esa empresa de pintura.

Aunque nos comunicamos con la agencia ICE para conocer el paradero de Hernández, antes de ser localizado nuevamente por su familia, no ha respondido a nuestra solicitud.

Aunque el operativo del 27 de marzo inició por una investigación por tráfico de drogas de dos ex empleados, se detectó personal trabajando con documentación falsa como visas por lo que realizaron una orden de allanamiento. Derivado de eso HSI, dio a conocer que 12 personas fueron arrestadas con cargos criminales y 5 por violaciones de Inmigración.