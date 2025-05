La familia de un hombre que falleció poco después de ser expulsado de un bar en el centro de San Diego y sujetado por agentes de policía de San Diego presentó una demanda el miércoles contra la ciudad y los agentes implicados, entre otros.

Gabriel Jesús Garza, de 40 años, fue expulsado del Star Bar por el personal de seguridad el 25 de enero por lo que los agentes del sheriff describieron como un "disturbio" en el que Garza presuntamente mordió a un guardia de seguridad.

La demanda, presentada en el tribunal federal de San Diego, alega que los agentes mantuvieron a Garza boca abajo "hasta que se desplomó" y que, desde su muerte, la ciudad "se ha negado a proporcionar a la familia del Sr. Garza información o documentación significativa sobre las circunstancias de su muerte, lo que les ha llevado a basarse en relatos de testigos presenciales".

A partir de las fotografías, se podría deducir que Garza era el rey de la diversión, dondequiera que estuviera. "Se divertía mucho. Íbamos a los partidos de los Padres. Amaba la vida", declaró Carlos, hermano de Garza, a NBC 7 el jueves. "Tenía una sonrisa, era feliz, extrovertido, le encantaba trabajar. Trabajaba duro".

Por eso Carlos, acompañado de sus sobrinas y su hija, no entiende por qué Garza terminó muerto en el Gaslamp.

La demanda afirma que, según los testigos, Garza parecía estar sufriendo una "crisis de salud o mental y necesitaba atención médica de emergencia". También afirma que un operador del 911 se negó a enviar paramédicos hasta que la policía lo consideró necesario.

"No he recibido respuestas. He pedido respuestas y ayuda, pero no he conseguido nada", dijo Carlos. "Pudo haber sufrido una crisis nerviosa; aún así, no sé qué respuestas".

Funcionarios del departamento del sheriff informaron a principios de este año que un agente llegó alrededor de las 8:15 p. m. Al llegar al lugar, Garza fue inmovilizado en el suelo por un guardia de seguridad y otra persona, "mientras seguía forcejeando".

El agente esposó a Garza, quien presuntamente continuó forcejeando, según informó el teniente Michael Krugh, del sheriff. Un segundo agente llegó y ayudó a controlar la situación, sujetándole las piernas. Garza pronto perdió el conocimiento y fue trasladado a un hospital, donde falleció.

La demanda alega que un patólogo de la oficina del médico forense del condado concluyó que su muerte fue homicidio debido a que los agentes lo sujetaron físicamente. La oficina del sheriff identificó a los agentes como Noah McLemore y Jacob Phipps, quienes llevaban aproximadamente cuatro años y medio en el SDPD.

La demanda de la familia Garza alega que los guardias de seguridad del bar inicialmente tenían a Garza inmovilizado boca arriba, pero el primer agente que llegó lo giró boca abajo. La denuncia alega que Garza "no representaba ningún peligro para el agente" y, cuando le preguntó por qué lo sujetaba, este respondió: "No sé, acabo de llegar y estabas en el suelo".

También culpa a los agentes por supuestamente no comprobar si respiraba correctamente ni tomarle el pulso.

La demanda afirma que sujetar a alguien boca abajo es conocido por ser peligroso, especialmente tras la muerte de George Floyd en Minneapolis. Si bien el Departamento de Policía de San Diego (SDPD) prohibió la sujeción carotídea, la demanda alega que el departamento no tomó medidas para abordar los riesgos de sujetar a las personas boca abajo. "No le deseo esto a nadie ni que nadie tenga que pasar por esto", dijo Carlos.

La familia Garza quiere justicia, y para Carlos eso significa "transparencia, rendición de cuentas. Que todos los responsables rindan cuentas".

La fiscalía municipal declaró a NBC 7 que no puede comentar sobre posibles litigios.