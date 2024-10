Familia de mujer asesinada en Chula Vista habla después de que esposo se declaró inocente

SAN DIEGO - Después de que un hombre de Chula Vista acusado de matar a su esposa compareció ante el tribunal por primera vez, la familia de la víctima dijo que quieren justicia, pero no se enteraron de la audiencia hasta que lo vieron en las noticias.

"Ella iluminaba cualquier habitación con su sonrisa", dijo Sandi Norzagaray sobre su hermana Natalia Nuño. "Sólo con ver su sonrisa, pensarías que no está pasando por nada, que todo es perfecto".

Justo después de la 1:30 a.m. del 29 de marzo de 2020, los fiscales dijeron que los vecinos de Nuño y su esposo Francisco Uriarte llamaron al 911 después de escuchar los gritos de una mujer.

Los agentes llegaron a su apartamento de Oxford Street y encontraron a Nuño muerta, a su marido desaparecido y a sus tres hijos pequeños solos, afirma la policía. Según la fiscalía, los gemelos, que entonces tenían 3 y 9 años, dijeron a la policía que sus padres se habían peleado cuando su padre mató a su madre y luego huyó.

"Este fue un asesinato particularmente violento y un asesinato por violencia doméstica muy trágico", dijo la fiscal adjunta Erin Casey tras la comparecencia de Uriarte el miércoles.

Luego de evadir a las autoridades durante cuatro años, un hombre acusado de haber apuñalado mortalmente a su esposa se presentó en una corte de San Diego. Claudía Simonés con los detalles.

Según la fiscalía, Uriarte huyó a México, donde fue detenido en mayo y extraditado a San Diego en septiembre. Los fiscales dijeron que se tardó más de cuatro años en traerlo de vuelta a EEUU, en parte debido a los cierres de los tribunales a causa del COVID-19, y porque los procedimientos de extradición pueden tardar en coordinarse entre dos gobiernos.

Uriarte compareció ante el juez por primera vez el miércoles, declarándose inocente de los cargos de asesinato y de poner en peligro a los niños. El juez coincidió con los fiscales en la necesidad de mantener a Uriarte en prisión sin fianza y le concedió una orden de protección que le prohíbe cualquier contacto con los tres niños.

"No sólo se trataba de un delito muy violento, sino que, además, existía riesgo de fuga, ya que había permanecido oculto durante los últimos cuatro años y medio", declaró Casey.

Más de una docena de familiares de Uriarte asistieron a la comparecencia. Pero la familia de Nuño no estaba.

"Fue devastador enterarnos de que tenía una cita con el tribunal y no lo sabíamos. Creo que fue un malentendido", dijo Norzagary.

"Fue frustrante, doloroso, sobre todo cuando mencionaron que tenía como una decena de personas a su alrededor, ¿sabes? Y la familia de mi hermana no estaba allí", continuó. "No fue porque no quisiéramos estar allí. Simplemente no se nos informó".

Cuando se le preguntó, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de San Diego dijo que su hermano fue notificado de la fecha y hora de la audiencia. Norzagary sostuvo que se le dijo que la audiencia tendría lugar durante la semana, pero no se le dieron detalles concretos. Dijo que su familia habría estado en la sala del tribunal, de haberlo sabido.

"Quiero asegurarme de que sabe que, pase lo que pase, estamos aquí para ella", dijo Norzagary.

Norzagary dijo que los últimos cuatro años han sido difíciles sin su hermana, sufriendo mientras esperaban justicia.

"Ha sido duro. Es como vivir en una pesadilla todo el tiempo", dijo. "Estaba perdiendo la esperanza".

Nuño era una madre cariñosa, dijo su hermana. Le costó mucho quedarse embarazada, pero una vez que lo consiguió, sus hijos se convirtieron en su mundo.

"Era una parte muy importante de su vida. Fue como un milagro para ella", dijo Norzagary. "Sus hijos lo eran todo para ella. Lo eran todo para ella".

Los fiscales dijeron el miércoles que los niños estaban a salvo.

«Han estado a salvo y seguros desde el momento del asesinato, por lo que han seguido adelante con sus vidas en un lugar seguro», dijo Casey.

Los abogados y el juez programaron una conferencia de lectura en el caso de Uriarte para el 5 de diciembre, seguida de una audiencia preliminar el 29 de enero de 2025.