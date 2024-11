SAN DIEGO - Muchos de nosotros configuramos pagos automáticos para nuestras facturas para no fallar en ningún pago. Pero una familia de National City aprendió por las malas, que el hábito de “configurar y olvidar”: puede llegar causarnos problemas

Verón y Guillermina Bryan dicen que cancelaron su servicio de internet de AT&T en Enero de 2022. Pero el pasado mes de julio se dieron cuenta de que todavía les cobraban $145.34 al mes por el servicio. AT&T estaba sacando el dinero directamente de su cuenta de ahorros, una cuenta que los Bryan no monitoreaban todos los meses.

La pareja dice que habían pagado un total de $4.360 , dinero que necesitaban desesperadamente. "Aumentaron el alquiler no hace mucho tiempo, así que este mes vamos a tener que pagar más", dijo Veron Bryan.

Guillermina Bryan dijo que se comunicó con su banco y AT&T decenas de veces durante unos dos meses, pero dice que no estaba llegando a ninguna parte. "Me sentí impotente", aseguró Guillermina asegura, por lo que llamó a NBC 7 y Telemundo 20 Responde.

Nos pusimos en contacto con AT&T y unas semanas más tarde, los Bryan recibieron un cheque por correo por los $4.360 que habían pagado durante un período de dos años y medio.

"Oh, eso fue lindo y nos abrazamos", dijo Guillermina.

AT&T envió a Telemundo 20 Responde un comunicado que decía: Este reembolso de la cuenta se retrasó por varias razones, pero la conclusión es que esta no fue una experiencia aceptable para el cliente y no cumplió con nuestros estándares de servicio al cliente. Trabajamos con la Sra. Bryan y hemos resuelto sus inquietudes.

“Me siento orgullosa de tener gente que se preocupa por uno “, dijo Guillermina. “Gracias a Telemundo”

La mejor manera de asegurarse de no terminar en la misma situación que la familia Bryan, es revisar todas sus cuentas financieras mensualmente. Es posible que no recupere su dinero si no detecta los cargos desconocidos con suficiente anticipación.