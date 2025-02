Familias indocumentadas de San Diego temen solicitar ayudas federales para estudiantes

SAN DIEGO - Matthew Quitoriano, estudiante de último año de la Escuela Secundaria de San Diego, presentó su solicitud FAFSA en noviembre. Pero dice que muchos de sus compañeros aún no lo han hecho porque tienen miedo.

"Es realmente difícil tener confianza en esa idea de: 'Bueno, la administración Trump no puede usar esos datos para las deportaciones de ICE. La administración no puede acceder al Departamento del Tesoro. La administración Trump no puede hacer todas estas cosas'", dijo. "Y, sin embargo, lo están haciendo".

La tensión en el aire de la escuela puede ser palpable.

"¿Es realmente tan seguro venir a la escuela hoy? Quién sabe", añadió Quitoriano.

La información de la solicitud de ayuda financiera no se ha compartido con las agencias de inmigración en el pasado, pero muchas familias temen que eso cambie después de ver acciones como el Departamento de Seguridad Nacional pidiendo ayuda al Servicio de Impuestos Internos para expulsar a las personas que están en el país ilegalmente.

La gente ve que las fuerzas de inmigración se asocian con agencias externas y les preocupa que la FAFSA pueda ser la siguiente. Su mayor temor es que las deportaciones separen a su familia.

"Estamos preocupados", dijo el presidente de la Junta Escolar Unificada de San Diego, Cody Petterson. "Nos estamos preparando".

Petterson dijo que empatiza con los estudiantes preocupados y quiere asegurarse de que saben que la prioridad número 1 del distrito es protegerlos.

"Si un funcionario de inmigración tiene una orden judicial federal, entonces cumpliremos con esa orden", dijo Petterson. "Pero si no tienen eso, no vendrán a nuestro campus".

Quitoriano dijo que la preocupación por la inmigración impulsó movimientos de activismo de base en su escuela. Ahora sus compañeros están unidos.

"Cuando alguien dice: 'Los jóvenes me dan esperanza', pienso: 'Vale, eso es mucha presión para mí', ¿sabes? Pero también creo que movimientos como estos realmente me dan esperanza en el sentido de que la gente está dispuesta a luchar por ellos", dijo.

California tiene su propia solicitud de ayuda que se llama California Dream Act Application. La Comisión de Ayuda Estudiantil de California subraya que estos datos no se comparten con las agencias federales.