Farmacéuticas son demandadas por el Distrito Escolar por elevar costos de insulina

SAN DIEGO- El abogado que representa al Distrito Escolar Unificado de Oceanside anunció el miércoles que había demandado a tres compañías farmacéuticas y a los gestores de prestaciones farmacéuticas por colusión en el aumento de los costos de la insulina.



Sin embargo, algunas de estas empresas ya han declarado que la acción legal carece de fundamento.



El Distrito Escolar Unificado de Oceanside es uno de los más de 200 distritos escolares que se han unido a la demanda en todo el país. El abogado que lo representa dice que están anticipando que más distritos del Condado de San Diego se unan.

"Nuestros distritos escolares, vamos a buscar todo el dinero que han pagado de más", dijo el abogado James Frantz, el CEO de Frantz Law Group dijo.



La demanda acusa a Eli Lily and Co, Novo Nordisk y Sanofi de confabularse con Express Scripts, CVS Caremark y Optum Rx para inflar el precio de la insulina pagada por el plan de salud autofinanciado del Distrito Escolar de Oceanside.



La denuncia de 200 páginas alega que los gestores de beneficios farmacéuticos conseguirían miles de millones de dólares en reembolsos de las compañías farmacéuticas y, a cambio, incluirían sus productos de insulina en la lista de medicamentos aprobados, conocidos como formularios.



También menciona que los fabricantes de medicamentos subían sus precios falsamente para pagar esos reembolsos.

"Cada gasto que pagan por un medicamento es extremadamente importante, porque cuanto más alto es el costo del medicamento, más pagan y menos dinero tienen en su presupuesto para otras cosas como la educación, la escuela, los niños y los maestros", dijo Frantz.



Frantz cree que la inflación de los precios lleva produciéndose al menos 10 años, lo que ha costado a los distritos escolares de todo el país cientos de millones de dólares y, en algunos casos, hasta la vida de las personas.



"A lo largo de nuestra investigación, hemos sabido de personas que no podían pagar la insulina, no podían pagar los $1,000, $ 1,400 por frasco, y no la tomaron y murieron", dijo Frantz.

Frantz dijo que el precio de la insulina resulta drástico si se compara con lo que cuesta en otras partes del mundo.



"Si usted fuera a comprar Ozempic - y Ozempic es uno de los medicamentos de insulina que estamos hablando aquí - si fuera a comprar eso en Europa, es de $ 125 para una dosis", dijo Frantz. " En Estados Unidos, hasta $1.400".

En una declaración a NBC 7, Eli Lily dijo, en parte:

"Estas acusaciones carecen de fundamento. Es el distrito escolar y otros planes de salud - no Lilly - que negocian los términos de sus acuerdos de reembolso, incluida la posibilidad de pasar esos descuentos a las personas que toman insulina."

CVS Caremark también respondió, diciendo, en parte,

"Las compañías farmacéuticas son las únicas responsables de los precios que fijan en el mercado para los productos que fabrican... tenemos la intención de defendernos enérgicamente contra esta demanda infundada".

Según la demanda, las tres empresas farmacéuticas mencionadas en la demanda controlan más del 90% del mercado de la insulina, lo que deja muy pocas opciones.