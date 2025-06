Fernando Tatis Jr. demanda a Big League Advance y espera anular el contrato de ganancias futuras

La estrella de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., presentó una demanda el lunes contra Big League Advance para intentar anular el contrato de ganancias futuras que firmó cuando tenía 17 años y que podría costarle $34 millones.

La demanda, presentada ante el Tribunal Superior del Condado de San Diego, acusa a BLA de usar tácticas abusivas para atraerlo a un "acuerdo de inversión" que en realidad, afirman, era un préstamo ilegal. Según la demanda, BLA habría tergiversado su identidad ante Tatis, ocultando su situación de no tener licencia y presionándolo para que aceptara condiciones de préstamo prohibidas por las leyes de protección al consumidor de California, alega la demanda.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El abogado Robert Hertzberg afirmó que la demanda también busca una medida cautelar pública para proteger a los jóvenes atletas de ser engañados para este tipo de acuerdos.

Abril es el mes de la concientización del autismo. Aquí te presentamos el testimonio de un padre de familia que tiene un hijo con esta condición y quien comparte un grupo de ayuda para padres de familia. Lizzet López con los detalles.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Hertzberg afirmó que Tatis recibió $2 millones por adelantado a cambio del 10% de sus ganancias futuras. Tatis firmó un contrato de 340 millones de dólares por 14 años en febrero de 2021. Hertzberg afirmó que Tatis también sería responsable de las ganancias futuras de cualquier contrato posterior que firmara, a menos que el acuerdo se anulara.

“Estoy luchando esta batalla no solo por mí, sino por todos los que siguen persiguiendo sus sueños y con la esperanza de brindar una vida mejor a sus familias”, declaró Tatis en una declaración proporcionada por un publicista. “Quiero ayudar a proteger a los jóvenes jugadores que aún no saben cómo protegerse de estos prestamistas abusivos y esquemas financieros ilegales; los jóvenes deben centrarse en su pasión por el béisbol, no en evadir negocios turbios”.

Tatis, hijo del exjugador de Grandes Ligas, declinó hacer más comentarios antes del partido del lunes por la noche contra los Nacionales de Washington.

Hertzberg afirmó que, aunque Tatis firmó el acuerdo en su natal República Dominicana, está amparado por las leyes de protección al consumidor de California.

BLA declinó hacer comentarios.

“Los legisladores de California han implementado protecciones serias y directas contra la actividad financiera predatoria, pero la BLA sigue ignorando nuestras leyes para implementar un modelo de negocio basado en prácticas prohibidas, engañosas y abusivas”, declaró Hertzberg, expresidente de la Asamblea Estatal de California y líder de la mayoría del Senado de California.

Tatis se ha consolidado como una de las mayores estrellas del béisbol, aunque se ha visto afectado por lesiones y una suspensión de 80 juegos por uso de sustancias prohibidas impuesta por la MLB en 2022. Debutó en 2019 y fue All-Star como campocorto en 2021 antes de ser transferido al jardín derecho, donde fue All-Star el año pasado.