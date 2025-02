Únete a la celebración de la literatura, la cultura y la comunidad latina en el 76º Festival Latino del Libro y la Familia de San Diego en el campus principal de Mira Costa College el sábado 5 de abril de 10 am a 3:30 pm.

El festival presentara a más de 50 autores latinos y más de 120 stands de organizaciones dedicadas a empoderar a la comunidad latina. El evento ofrecerá una gama dinámica de actividades, que incluyen entretenimiento para niños, lecturas de autores, presentaciones en vivo y música. Los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con distinguidos autores latinos, líderes comunitarios y organizaciones que marcan la diferencia.

Oradores Principales

Los oradores principales del festival que han hecho contribuciones notables a la literatura, la cultura y la representación latina son:

● Erica Alfaro – Autora galardonada de Harvesting Dreams, una inspiradora memoria de resiliencia y perseverancia.

● Leticia Ordaz: periodista ganadora del premio Emmy (NBC Sacramento) y célebre autora de libros para niños. A ella se unirá su hijo de 10 años, Bronx, autor galardonado de Super Peanut and the Big Bully, The Power of Kindness. Juntos, compartirán su mensaje empoderador contra el acoso y alentarán a los niños a abrazar el poder de la bondad.

● Victor Villaseñor – Autor galardonado y aclamado por la crítica, mejor conocido por sus bestsellers Rain of Gold y Burro Genius. Uno de los pocos autores latinos nacidos en Estados Unidos que ha vendido más de un millón de libros. Victor presentará su nuevo libro infantil Gathering Stardust.

Lo Más Destacado del Festival

El festival contará con areas dedicadas a los autores, salud, educación, comunidad, niños y comida. También participarán organizaciones de los sectores de salud, educación, energía, trabajo, organizaciones sin fines de lucro, agencias gubernamentales y servicios de empleo.

¡Visita el stand de Telemundo 20 y NBC 7 para obtener divertidos artículos promocionales y saludar a nuestro equipo!

Sábado, 5 de abril

10am-3:30pm

Mira Costa College: 1 Barnard Drive, Oceanside, CA 92056

Para obtener más información, haz clic aquí.