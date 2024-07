Fijan fecha para inicio del “Parole in place”, el cuál regularizara a medio millón de migrantes

SAN DIEGO - Autoridades estadounidenses dieron a conocer la fecha para de inicio al programa que permitiría regularizar a 535 mil migrantes que viven en EEUU sin un estatus legal.



Se trata del programa “Parole in Place”, el cual fue anunciado por el presidente Joe Biden en el mes de junio. La fecha de inicio del tan esperado programa, será el próximo 19 de agosto.

Durante este tiempo los migrantes indocumentados que sean elegibles tendrán que reunir todos los documentos necesarios para ingresar la solicitud

La abogada en migración Esther Valdes-Clayton, recomienda a los solicitantes poner mucha atención ya que hay distintos pasos que se deben seguir. Además, explica quiénes son elegibles

“Con este permiso una persona casada con un ciudadano que ha estado aquí desde antes de junio 14 del 2014 y que ha estado casado antes del 2024 con un ciudadano, puede pedir permiso de trabajo, permiso de quedarse en Estados Unidos”, indicó.

Además, los solicitantes no tendrán que abandonar los EEUU para acudir a la entrevista consular en Ciudad Juárez.

Es importante mencionar que, bajo este esquema, los inmigrantes que entraron de forma ilegal al país, antes de solicitar su residencia o Green Card, deberán solicitar un perdón al Departamento Inmigración y Ciudadanía.

“Reciben su residencia en Estados Unidos y para ellos va a unificar la familia porque no tienen que estar separados, todo el proceso es posible aquí y durante ese tiempo pueden trabajar y no ser deportados”, explico la abogada.

Esto sería un gran alivio para inmigrantes como Lucio Mundo, quien lleva esperando el perdón desde el 2019.

“Cuando empecé mi proceso me dijeron que en 3 años tendría todo ya completo, y no. Son 3 años y apenas empezaron a pedir las cartas para hacerme entrevistas”, dijo Lucio Mundo

Cabe señalar que no todos los inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos son elegibles, ya que no es una amnistía y no perdona deportaciones, uso fraudulento de documentos o delitos mayores.

Sin embargo para quienes sí son elegibles , se recomienda lo siguiente.

“Empiecen a colectar documentos comprobando que han estado en estados unidos desde antes de junio del 2014”, recomendó Esther Valdes-Clayton

El acta de matrimonio deberá demostrar que han estado casados con un ciudadano (no aplica matrimonio con residentes).

De acuerdo con la abogada, quienes ya se sometieron a la solicitud de cambio de estatus migratorio, deben consultar con su abogado sobre cuál es la mejor opción.

Por último, se recuerda a los interesados que el “Parole in Place” no es una ley, sino una Acción Ejecutiva y de acuerdo con la abogada, en cuanto entre en vigor, podrían surgir esfuerzos para revertirla, por lo que recuerda mientras esté en vigor, solo las personas que ingresaron sus solicitudes podrían ser las que obtengan el beneficio.